Neymar Jr: Der PSG-Star ist zurück!

Nach seinem Mittelfußbruch im Februar und der anschließenden Operation ist PSG-Superstar Neymar endlich wieder mit beiden Füßen auf dem Rasen. In seiner Instagram-Story sieht man den Brasilianer, wie er happy ein paar Tricks mit dem Ball zeigt.

Beim 3:0-Erfolg gegen den Ligarivalen Olympique Marseille am 25. Februar 2018 verletzte sich der teuerste Fußballer der Welt ohne Fremdeinwirkung am Fuß. Das war nicht nur für die PSG-Anhänger ein herber Rückschlag, sondern auch für alle Fans der brasilianischen Nationalmannschaft, die ihren Liebling unbedingt bei der WM in Russland sehen wollen. Anfangs schien es nämlich no so, als müsste man bei der Weltmeisterschaft auf ihn verzichten.

Mit den aktuellen Bildern von Neymars Insta-Profil können sie jetzt aber wieder aufatmen! Rechtzeitig zur heißen Vorbereitungsphase auf das Turnier im Sommer sieht man den Spielmacher wieder munter auf dem Trainingsgelände in Paris. Wie gewohnt wirbelt er den Ball lässig durch die Lüfte und zeigt seine krasse Technik.

Da PSG den Ligatitel bereits sicher hat, werden sie wohl weiterhin auf ihre Nummer 10 verzichten. Spätestens zum ersten Spiel der "Selecao" am 17. Juni 2018 gegen die Schweiz, wird Neymar dann aber wieder auf dem Platz zaubern können.