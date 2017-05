New Girl: Keine Staffel 8 für Jessica Day, Schmidt, Cece & Co.!

New Girl Staffel 7 ist so gut wie im Kasten. Die Charaktere Jessica Day (Zooey Deschanel), Schmidt (Max Greenfield), Cece (Hannah Simone) & Co. drehen gerade die letzten acht Folgen der beliebten Comedy-Serie ab. Danach ist jedoch endgültig Schluss: New Girl wird um keine 8. Staffel mehr verlängert. Das hat allerdings auch einen großen Vorteil.

6 years ago these clowns came together for the first time. This fall we will kick off our 7th season and shoot our final 8 episodes. Thank you to every single person who has helped make our show possible including everyone who has watched the show xoxo #clownsoftv #finalseason #youalldabest #photoofbabies Ein Beitrag geteilt von Hannah Simone (@therealhannahsimone) am 14. Mai 2017 um 18:27 Uhr

New Girl: Darum gibt es keine Staffel 8

Grund für das Aus von New Girl sind sinkende Einschaltquoten, wie "Deadline" berichtet. Während z.B. noch 5,6 Millionen. Zuschauer in den USA für das Finale von Staffel 1 vor der TV-Geräten saßen, waren es in Staffel 6 nur noch 2 Millionen. Deswegen zog der Sender Fox nun den endgültigen Schlussstrich. Das Positive an dem im Vorfeld bestätigten Aus: Die Autoren hatten dadurch Zeit, New Girl ein rundes Ende zu verpassen, ohne spontan improvisieren zu müssen. Ein "Luxus", den viele Serien in der Vergangenheit nicht hatten und Fans deswegen zur Weißglut trieb.

New Girl: Das machen die Darsteller nach der Serie

Über ihre Zukunft in Hollywood müssen sich die New Girl-Darsteller allerdings erst einmal keine Sorgen machen. Max Greenfield wird im September in dem Kinofilm "Haus aus Glass" an der Seite von Jennifer Lawrence zu sehen sein. Jake M. Johnson (Nick Miller) ist zudem bei der Neuverfilmung von "Die Mumie" mit am Start. Zooey Deschanel und Hannah Simone (Cece) gönnen sich hingegen erst einmal eine Hollywoodpause: Beide Damen sind nämlich schwanger und erwarten Nachwuchs :)