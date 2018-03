Neues Jahr, neuer Look: Shirin David mit schwarzen Haaren

YouTube-Queen Shirin David (22) ist ein absolutes Frisuren-Chamäleon – mal hat sie kurzes blondes Haar, dann wieder eine rote Wallemähne oder einen braunen Bob. Diese rasanten Wandlungen waren meist Perücken geschuldet, ihrer Grundfarbe Blond hielt sie jahrelang die Treue. Doch damit soll nun Schluss sein: Shirin will tatsächlich ihre Mähne schwarz färben.

Black Beauty

Bisher hat die Ex-"DSDS"-Jurorin schon so einige Frisuren durch. Wir erinnern uns noch an die knallroten Flechtzöpfe, die dunkelbraune Lockenpracht und die pinke Wallemähne. Jedochkonnte man die Extensions oder Perücken bisher immer ohne Probleme entfernen. Shirin verkündete in ihrer Instagram-Story eine dauerhafte Veränderung: "Ich musste noch ein paar Sachen erledigen, die ich nur mit blonden Haaren erledigen konnte und jetzt ist es aber so weit." Die gebürtige Hamburgerin will sich tatsächlich die Haare schwarz färben. "So Mitte, Ende der Woche wird das Ganze passieren", verriet die Influencerin.

