Ob Sandaletten, Sneaker, Pumps oder High-Heels - auf Instagram sind die Schuhe los. Der neue Instagram-Hype rund um #shoefie ging auch an uns nicht spurlos vorbei.

Der Winter ist gerettet: Es gibt einen neuen Instagram-Trend. Und vermutlich bist du unbewusst schon längst Teil davon. Ein Glück, dass man jetzt endlich einen Namen dafür gefunden hat, damit du deinen Fotos auch den richtigen Hashtag verpassen kannst: „Shoefie“.

Woher kommt #shoefie?

Der Name setzt sich zusammen aus den Worten „Shoe“ und „Selfie“. Nach dem Kopf werden jetzt also die Füße in Szene gesetzt. Wie genau der Hype entstanden ist, kann man nicht sagen. Fest steht aber, dass wir doch alle gerne unsere Lieblingsschuhe präsentieren.

So machst du ein #shoefie!

Genau wie für das perfekte #selfie musst du einige Dinge beim #shoefie beachten:

Setze deine Schuhe gekonnt mit Accessoires in Szene

Der richtige Winkel spielt eine große Rolle

Sorge für reichlich Abwechslung: Mal stylische Sneaker, mal schicke Ballerinas

Mit diesen 3 Tipps kann nichts mehr schief gehen!

Bei absoluten Shoefie-Profis sieht das dann so aus:

Ein Beitrag geteilt von H A R R I S O N | S A P P (@giltyaschgd) am Feb 28, 2018 um 8:45 PST

Ein Beitrag geteilt von 💃🏻Sara (@collagevintage) am Okt 22, 2017 um 2:47 PDT