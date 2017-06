Als ob es nicht schon anstrengend genug wäre, bei 30 Grad im Mathe-Unterricht zu hocken: Eine Schule in Hamburg Eppendorf hat nun einen Dresscode für seine Schüler und Lehrer entworfen. Speziell Mädels haben darunter zu leiden: Freizügigere Kleidung wie Hotpants, kurze Röcke oder Shirts mit Ausschnitt sind auf dem gesamten Schulgelände verboten.

Sind Hotpants zu sexy für die Schule?

Die Schule ist nicht die erste, die dem Trend des Dresscodes folgt. Dabei handelt es weniger um ein richtiges Gesetz, als eher um eine Verordnung, die auf Einigkeit zwischen Lehrern, Schülern und Eltern beruht. Stimmt die Mehrheit z.B. einem Verbot von bauchfreien Tops zu, gilt diese Verordnung als beschlossen. So ist es jetzt auch an der besagten Schule in Hamburg, die ab sofort auf eine "der Lernatmosphäre gegenüber angemessene Kleidung" besteht. Es gehe um "ein wertschätzendes und respektvolles Miteinander", welches durch gewisse Klamotten nicht eingehalten wird.

Zunächst waren nur Kapuzen, Mützen und Cappys während des Unterrichts untersagt. Was, ehrlich gesagt, auch verständlich ist. Doch jetzt heißt es ganz offiziell: "Keine übertiefen Dekolettés, keine bauchfreien Shirts, pofreie Shorts oder zu kurze Röcke." Dies besagt eine Liste der Schule, die vom Hamburger Abendblatt zitiert wird. Das Verbot von freizügiger, luftiger Kleidung gilt übrigens auch bei absoluten Hitzewellen.

Wird bestimmte Kleidung jetzt an allen Schulen verboten?

Theoretisch können solche Dresscodes an jeder Schule in Deutschland Realität werden. Voraussetzung ist jedoch, dass Schüler, Lehrer und Eltern gewisse Änderungen bezüglich der Kleiderordnung begrüßen und das Thema in einer Sitzung behandelt wird. Ob so ein Beschluss am Ende sinnvoll ist, ist noch einmal eine andere Frage. Während ein gewisses Maß an angemessener Kleidung während der Schulzeit sicherlich nicht verkehrt ist, sollte darauf geachtet werden, dass solche Verordnungen nicht zu stark in die Freiheitsrechte der jeweiligen Schüler eingreifen.

Was hältst Du von einem Dresscode an Schulen?