Neue Anime-Serien auf Netflix!

Im März gibt’s auf Netflix endlich Serien-Nachschub! Was neu startet und was du unbedingt checken solltest, erfährst du hier!

In Sachen Serien setzt der Streaming-Anbieter im März vor allem auf neue Anime-Serien! Schon im letzten Jahr gab Netflix bekannt, an 30 (!!!) neuen Anime-Serie zu arbeiten. Damit liegt der VoD-Anbieter voll im Trend, der jüngeren Zuschauer! Mega cool! Welche Serien im März neu starten, erfährst du hier:

Neue Netflix-Serie: “B: THE BEGINNING”

Staffel 1, ab 2. März 2018, ab 16 Jahren

Wäre die Welt nicht viel besser, wenn wir Menschen besser wären? Diese Vermutung liegt nahe . . . Also arbeiten in der neuen Netflix-Serie „B: The Beginning“ Wissenschaftler daran, die perfekten Menschen zu erschaffen. Doch das heißt nicht, dass diese Menschen vor „normalen“ Menschen sicher sind. Als aus Versuchsreihen drei angebliche Special-Kinder geschaffen wurden, macht eine zwielichtige Organisation Jagd auf die drei! Klingt spannend! Die neue Serie wurde bereits vor zwei Jahren von Netflix in Auftrag gegeben – damals noch unter dem Titel "Perfect Bones".

"B: The Beginning" staret am 2. März 2018 auf Netflix Netflix

Neue Netflix-Serie: "A.I.C.O. INCARNATION"

Staffel 1, ab 9. März 2018, ab 12 Jahren

Japan in nicht allzu ferner Zukunft: ein Forschungsprojekt gerät außer Kontrolle. Dabei breitet sich eine künstliche Lebensform, genannt Matter, aus. Viele Menschen verlieren ihr Leben und die Verantwortlichen sperren das Gebiet ab! Zwei Jahre später entdeckt die 15-Jährige Aiko, dass der Vorfall auch für sie weitreichende Folgen hatte – denn in ihrem Körper schlummert eine mysteriöse Macht . . . Die neue Serie "A.I.C.O. Incarnation" soll vor allem für Fans von düsteren und aufregenden Storys sein – so Netflix! Mal sehen . . . Anime-Fans können sich ab 9. März überzeugen lassen!

"A.I.C.O. INCARNATION" startet am 9. März auf Netflix Netflix



Neue Netflix-Serie: "CHILDREN OF THE WHALES"

Staffel 1, ab 13. März 2018, ab 16 Jahren

Eine unendliche Wüste. Überall nur Sand und Dünen. Und mittendrin in dieser Fantasie-Welt: eine Insel mit einer Menschen-Kolonie, in der auch der junge Chakuro lebt. Noch nie haben die Bewohner der Insel andere Menschen getroffen. Bis eines Tages ein fremdes Mädchen strandet, das alles verändern wird – auch Chakuros Schicksal . . . Die Serie "Children Of Whales" wird von Anime-Fans bereits sehr gehyped und für den Mix aus Mystery- und Fantasy-Elementen, sowie für das schöne Artwork gelobt.

"Children Of The Whales" staretet am 13.3. auf Netflix Netflix Netflix

Und jetzt bleibt für alle Netflix und Anime-Fans nur noch eines zu sagen: viel Spaß beim Suchten!!!!

Weitere Neuheiten aus dem Netflix-Programm im März gibt's in diesem Trailer: