Neue Netflix-Serie: "Sabrina" – Alle Infos

"Riverdale"-Fans sind bereits total gespannt: Denn das Spin-Off dazu nimmt Formen an.

Es gibt immer mehr Infos über die neue Netflix-Serie "Sabrina", die im gleichen Universum wie "Riverdale" spielt. In „Chilling Adventures of Sabrina“ steht die Hexe Sabrina im Mittelpunkt, die zusammen mit ihren beiden Tanten und dem sprechenden Kater Salem in Greendale wohnt – nicht weit weg von Riverdale. Ein erstes Bild wurde bereits auf Twitter gepostet:

Viele erinnern sich sicher noch an die Show "Sabrina – Total verhext" – das Reboot auf Netflix soll jedoch viel düsterer und gruseliger werden. Für Fans von "The Vampire Diaries", "Buffy" und Co.

Wer spielt bei "The Chilling Adventures of Sabrina" mit?

Der Cast steht fest: Die Hauptrolle der Sabrina übernimmt Kiernan Shipka, die schon mit acht Jahren durch die US-Serie "Mad Men" berühmt wurde. "Austin & Ally"-Liebling Ross Lynch schnappte sich die Rolle von Sabrinas Freund Harvey Kinkle. Er wird von den Machern so beschrieben: "Der Prince Charming in einem dunklen Märchen. Harvey ist der Sohn eines Bergarbeiters, traumhaft und verträumt, sich der bösen Kräfte nicht bewusst, die ihn und Sabrina auseinanderhalten wollen." Und Sabrinas Tanten werden von Miranda Otto (Zelda, bekannt aus "Der Herr der Ringe") und Lucy David (Hilda, bekannt aus "Wonder Woman") gespielt. Entwickelt wird die Serie von Roberto Aguirre-Sacasa, dem Produzenten von „Riverdale“ und „Supergirl“.

Wann startet die neue Netflix-Serie "Sabrina"?

Noch in diesem Jahr soll die Serie starten. Wann genau, hat Netflix allerdings noch nicht bekannt gegeben. Die erste Staffel wird aus zehn Folgen bestehen, eine zweite Staffel ist aber auch schon bestellt.