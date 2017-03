Hey, wir haben mal wieder tolle News vom Disney Channel für Dich! Ab dem 6. März gibt es eine neue Comedy-Serie, die Dir ganz sicher gefallen wird.

Worum geht es in "Mittendrin und kein Entkommen"?

In "MITTENDRIN UND KEIN ENTKOMMEN" geht es um Harley Diaz. Sie ist das vierte von insgesamt sieben Kindern und als mittleres Kind, hat sie es nicht immer leicht: Im Alltags-Chaos wird sie manchmal einfach übersehen. Doch sie hat ihren Geschwistern eines voraus. Harley ist eine Erfinderin und rettet mit so mancher unfassbar coolen Idee ihre Familie vor so mancher Katastrophe.

Bei uns kannst Du schon, bevor es am Montag losgeht, die allererste Folge der neuen Serie sehen. Viel Spß mit Harley und ihrer Familie! ;)

"MITTENDRIN UND KEIN ENTKOMMEN" läuft ab dem 6. März immer montags bis freitags um 18:45 Uhr im Disney Channel.

