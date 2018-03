Netflix und Amazon Prime: 15 Serien gegen Langeweile

Wochenende, Ferien und Feiertage sind meistens meeega entspannt! Aber gerade wenn das Wetter mal nicht mitspielt, stellt sich doch jeder die Frage: Was tun mit der vielen freien Zeit? Damit euch nicht langweilig wird, haben wir euch 15 Serien von Netflix und Amazon Prime zusammengestellt, die ihr neben den Klassikern "Riverdale", Stranger Things" oder "Tote Mädchen lügen nicht" vielleicht noch nicht kennt und unbedingt gesehen haben müsst! Viel Spaß beim gucken!

Amazon Prime-Serien: Comedy, Drama, Action Kids

The Tick (Comedy)

In „The City“ gehören Superhelden zum Alltag: Einer von ihnen heißt „The Tick“. Der Superheld ist bei Nacht unverwundbar und bekämpft Verbrecher in einem blauen Zecken-Kostüm. Er freundet sich mit Arthur an, einem Buchhalter mit psychischen Problemen und null Superkräften. Gemeinsam findet das Duo heraus, dass der totgeglaubte Bösewicht „The Terror“ in Wirklichkeit noch lebt und die Stadt beherrscht. Eine lustige und extrem spannende Serie!

Mad Dogs (Comedy)

„Mad Dogs“ ist eine unterhaltsame Mischung aus schwarzem Humor und Thriller. Die Serie erzählt die Geschichte von vier ehemaligen College-Freunden, die für einen gemeinsamen Urlaub nach Belize aufbrechen. Doch der Kumpel-Trip nimmt eine üble Wendung: Cobi, Joel, Gus und Lex werden in eine Reihe von Verbrechen verstrickt: Plötzlich sitzen sie auf einer Leiche und einem Berg Koks! Und hinter dem sind Gegner her, mit denen man sich eigentlich besser nicht anlegen sollte…

The Kicks (Comedy)

Die 12-jährige Devin Burke ist die Star-Fußballspielerin in ihrer Heimat. Doch dann zieht ihre Familie ins ferne Kalifornien - und muss ganz von vorne anfangen: Erst mal muss sie neue Freunde finden und sich in ihr neues Fußballteam eingliedern. Das hat bisher eine Niederlage nach der anderen eingefahren und braucht dringend eine starke Anführerin. Eine Serie, die nicht nur Fußballfans gefällt!

You Are Wanted (Action)

Hotelmanager und Familienvater Lukas lebt sein Leben - bis er brutal aus seinem Alltag gerissen wird: Jemand hat seine persönlichen Daten gehackt und beginnt, seine Identität zu verändern. Bald gerät Lukas in Verdacht, Mitglied bei einer terroristischen Vereinigung zu sein - das BKA ist ihm dicht auf den Fersen. Sogar seine eigene Frau beginnt, an ihm zu zweifeln... Lukas muss herausfinden, wer hinter dem Ganzen steckt!

Die 2. Staffel von und mit Matthias Schweighöfer gibt's ab Mai auf Amazon Prime!

Sneaky Pete (Drama)

Trickbetrüger Marius wurde gerade erst aus dem Gefängnis entlassen. Eigentlich cool – nur dumm, dass draußen in der Freiheit ein fieser Gangster auf ihn wartet. Also entschließt er sich kurzerhand, sich als jemand anders auszugeben: Marius nimmt die Identität seines Mithäftlings Pete an. Zuerst scheint alles gut zu laufen. Marius versöhnt sich sogar mit Petes Familie und nistet sich bei ihr ein! Doch das Doppelleben geht nicht lange gut… Lustige Dialoge und spannende Wendungen garantiert!

Gortimer Gibbon: Mein Leben in der Normal Street (Kids)

Die Straße, in der Gortimer mit seinen besten Freunden wohnt, heißt zwar „Normal Street“. Aber normal ist hier gar nichts! Alles hier ist magisch und außergewöhnlich. Laut Amazon Prime eine der ungewöhnlichsten Kinder- und Jugendserien aller Zeiten und absolut geeignet für Groß und Klein!

Netflix-Serien: Comedy, Action, Drama

The End Of The F***ing World (Comedy)

James ist 17 und fest davon überzeugt, ein Psychopath zu sein. Als die gleichaltrige und ziemlich launische Alissa neu auf die Schule kommt, beschließen die beiden, zusammen einen Road-Trip zu unternehmen, um ihren leiblichen Vater zu finden… Ein gewagtes Vorhaben!

Atypical (Comedy)

Sam ist 18 und Autist. Trotzdem hat er dieselben Wünsche wie jeder andere Teenager auch: Bei einer Sitzung mit seiner Psychologin beschließt er, sich eine Freundin zu suchen. Seine Mutter ist nicht begeistert von Sams Vorhaben. Sie hat Angst, dass ihr Sohn in Wahrheit nach mehr Unabhängigkeit sucht!

Unbreakable Kimmy Schmidt (Comedy)

Kimmy Schmidt lebte 15 Jahre ihres Lebens in einem unterirdischen Bunker. Ein Sektenführer hatte ihr weisgemacht, die Welt sei untergegangen. Doch dann entkommt Kimmy! Sie beschließt, nach New York zu ziehen und dort ein neues Leben zu beginnen. Eine ungewöhnliche Geschichte!

Girlboss (Comedy)

Die 23-jährige Sophia lebt in San Francisco weiß nicht so recht, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Nur eins steht für die Rebellin fest: Ein „normales“ und langweiliges Leben will sie nicht führen. Eines Tages hat Sophia die zündende Idee: Sie gründet ihren eigenen Online-Shop. Doch sein eigener Boss zu sein, ist alles andere als leicht leicht…

Lovesick (Comedy)

Dylan erhält eine unschöne Diagnose: Er hat sich eine fiese Geschlechtskrankheit eingefangen! Jetzt muss er mit ALLEN Frauen Kontakt aufnehmen, mit denen er jemals Sex hatte. Denn er muss jede einzelne darüber informieren, dass er um sie darüber zu informieren, dass er Chlamydien hat. Ganz schön unangenehm - aber auch ziemlich lustig!

Hemlock Grove (Action)

In Hemlock Grove wird eine Teenagerin auf brutale Art und Weise getötet. Es beginnt eine nervenaufreibende Jagd nach dem Mörder. Doch in der Stadt in Pennsylvania verbirgt jeder ein Geheimnis und das macht es gar nicht so einfach, den Mörder zu finden.

Marvel's Jessica Jones

Jessica Jones hat eine dunkle Vergangenheit - und übernatürliche Kräfte. Nachdem ihr kurzzeitiges Dasein als Superheldin ein tragisches Ende gefunden hat, wagt sie einen Neuanfang als Privatdetektivin in New York. Action garantiert!

Eine Reihe betrüblicher Ereignisse (Drama)

Basierend auf der Bestseller-Buchreihe von Lemony Snicket erzählt die Netflix-Serie die Geschichte von drei Waisenkindern, die sich gegen den bösen Graf Olaf durchsetzen und unzählige Tests bestehen müssen, um uralte Familiengeheimnisse zu lüften. Denn sie wollen endlich erfahren, warum ihre Eltern gestorben sind.

Seven Seconds (Drama)

Ein afroamerikanischer Teenager wird bei einem Unfall mit Fahrerflucht schwer verletzt und stirbt an den Folgen. Die Polizei will den Fall klären – doch gleichzeitig soll der Vorfall vertuscht werden. Die Serie erzählt eine Geschichte von der Suche nach Wahrheit. „Seven Seconds“ zeigt, welche Auswirkungen der Verlust des 15-Jährigen auf das Leben der Familie und die ganze Gemeinde hat.