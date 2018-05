Wer gewinnt in diesem Jahr die NBA-Finals? Die Cleveland Cavaliers oder doch die Golden State Warriors? Das entscheidet sich ab dem 31. Mai. In sieben Spielen treten die NBA-Kings dann gegeneinander an.

NBA Finals: BRAVO ist live vor Ort!

BRAVO wird bei den NBA Finals dabei sein und euch hier und auf Instagram (@BRAVOMagazin) mit News versorgen.

Ein Beitrag geteilt von BRAVO (@bravomagazin) am Mär 16, 2018 um 10:18 PDT

Falls du die NBA Finals live vorm TV, mit deinem Smartphone oder Laptop verfolgen möchtest, kannst du das mit dem kostenpflichtigen NBA League-Pass.

29.5.18

NBA Finals: Cleveland Cavaliers vs. Golden State Warriors

Bereits zum vierten Mal in Folge stehen sich die Cleveland Cavaliers und die aktuellen Titelverteidiger, die Golden State Warriors, in den Finals gegenüber. Für Lebron James sind es bereits die achten Finals seiner Karriere! Nun heißt es, sich auf die Endspiele, die am 31. Mai starten, vorzubereiten!

Ein Beitrag geteilt von Golden State Warriors (@warriors) am Mai 28, 2018 um 9:16 PDT

Stephen Curry sichert Einzug in die NBA Finals

Jetzt steht auch der Sieger der Western-Conference-Finals fest! Die Warriors gewannen am Montag mit 109:92 gegen die Houston Rockets und sicherten sich in der Best-Of-Seven-Serie mit 4:3 Siegen den Einzug in die NBA Finals!

28.5.18

Lebron James klärt Einzug in die NBA Finals

Im entscheidenden siebten Spiel der Eastern-Conference-Finals gewannen die Cleveland Cavaliers, angeführt von NBA-King Lebron James, gegen die Boston Celtics mit 87:79 und ziehen so zum vierten Mal in Folge in die NBA Finals ein. Im morgigen Spiel zwischen den Houston Rockets und den Golden State Warriors entscheidet sich dann, gegen wen die Cavs in den NBA Finals antreten!