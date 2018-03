NBA: Diese Songs hören die Basketball-Stars privat!

Mit der richtigen Musik macht alles viel mehr Spaß! Das sehen auch die NBA-Stars so! Doch was hören die Basketball-Profis, wenn sie sich auf ein Spiel vorbereiten? Hier verraten wir dir, mit welcher Musik Dennis Schröder und Co. sich für ein Spiel fit machen.

Superstars sind Stammgäste in der NBA

In der besten Basketball-Liga der Welt, der NBA, gehören Superstars aus der Musikwelt zu den Stammgästen der 30 NBA-Teams. Bei Spielen der Los Angeles Lakers, Miami Heat und Co. ist es daher nichts Ungewöhnliches, wenn da mal gleichzeitig Rihanna, Beyoncé, Jay-Z und Justin Bieber ihre Lieblings-Mannschaft von der ersten Reihe aus anfeuern.

Future ist der NBA-King

Wenn die Spieler der 30 NBA-Teams sich für ein Match fit machen, hören sie dabei natürlich auch Musik. Doch welche Songs motivieren die Basketball-Kings, um bis an ihr Limit gehen zu können?Ganze 436 NBA-Profis aus 27 Teams haben das jetzt verraten. Und ein Musiker hat es fast allen angetan: Future! Ganze 40 Profis haben angegeben, dass sie Songs des 34-Jährigen Rappers beim Training oder vor einem Spiel hören. Sein Lied „March Madness“ gibt dabei 15 Spielern den extra Kick fürs Game!

Das hören die deutschen NBA-Stars

Wer in der NBA spielt, hat es bis nach ganz oben geschafft. Auch fünf deutsche Profis spielen aktuell in der Erfolgs-Liga: Dennis Schröder (Atlanta Hawks), Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), Daniel Theis (Boston Celtics), Paul Zipser (Chicago Bulls) und Maxi Kleber (Dallas Mavericks). Dabei hört Schröder vor den wichtigen Games vor allem Songs von Playboi Carti, Zipser drückt bei Imagine Dragons auf die Play-Taste und Kleber hört am liebsten Songs von Rapper Lil Wayne.

Die Top-10-Künstler der NBA-Profis

1. Future (gehört von 40 Spielern)

2. Meek Mill (31)

3. Drake (30)

4. Lil Uzi Vert (17)

5. Eminem (16)

6. Lil Wayne (15)

7. Jay-Z (15)

8. J. Cole (11)

9. Kendrick Lamar (9)

10. Migos (8)

NBA Live

Du willst kein NBA-Spiel verpassen? Kein Problem! Jeden Sonntagabend könnt ihr die Spiele im Rahmen der NBA Sundays um 21.30 Uhr im kostenlosen Livestream auf Spox.com mitverfolgen.