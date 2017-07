Naldo: "In uns steckt viel Potenzial"

Die Bundesliga startet am 18. August in die neue Saison. Aber: Wir haben jetzt schon mit den Stars gesprochen. Bei uns verraten sie: Ihre Ziele, Ihre Motivation, Ihre Tricks! Heute im Talk: Schalkes Abwehr-Chef Naldo.

BRAVO SPORT: Die letzte Saison war für Schalke keine einfache. Was macht dich optimistisch, dass es ab sofort wieder bergauf geht?

Naldo: Platz 10, wie im letzten Jahr, kann und darf nicht unser Anspruch sein. Die gesamte Mannschaft will es besser machen. Es geht jetzt wieder bei Null los. Wir haben nun sechs Wochen Zeit, um gut vorbereitet in die neue Saison zu gehen. Das war bereits in den ersten Trainingseinheiten zu spüren.



BRAVO SPORT: Welche Lehren konntet ihr aus der misslungenen Vorsaison ziehen?

Naldo: Ich habe viel darüber nachgedacht, was schief gelaufen ist. Wir waren einfach nicht konstant genug. In uns steckt viel Potenzial, sonst hätten wir in der letzten Saison nicht die Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage hinlegen können. Wir müssen es schaffen, diese Leistung in jedem Spiel abzurufen.



BRAVO SPORT: Welchen Eindruck hast du vom neuen Trainer Domenico Tedesco?

Naldo: Er ist seine neue Aufgabe hochmotiviert angegangen. Sein gesamtes Auftreten imponiert mir. Damit meine ich die Arbeit auf, aber auch neben dem Platz. Der Trainer ist sehr kommunikativ, er redet sehr viel mit uns. Und das gleich in mehreren Sprachen. Für diejenigen Spieler, die auf Deutsch noch nicht alles verstehen, ist das eine sehr gute Sache.



BRAVO SPORT: Was ist für dich persönlich und für Schalke nächste Saison möglich?

Naldo: Schalke ist so ein großer Verein und gehört in der Tabelle in die oberen Regionen. Aber es hilft nicht, wenn wir nur darüber reden, dass wir besser abschneiden wollen. Wir müssen arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und das Schritt für Schritt. Für mich persönlich wünsche ich mir Gesundheit. In der letzten Saison habe ich drei Monate verletzt gefehlt und konnte der Mannschaft in dieser Zeit nicht helfen. Für einen Fußballer ist das kein schönes Gefühl.