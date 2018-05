Nach Trennung: Ariana Grande postet süßes Liebesgeständnis auf Twitter

Erst am vergangenen Wochenende haben die Sängerin Ariana Grande und der Rapper Mac Miller ihre Trennung bekannt gegeben. Jetzt, nur wenige Tage später, hat Ari ihre Fans mit einem mega süßen Liebesgeständnis auf Twitter überrascht!

Ariana Grande: Ihr Liebesbeweis

Dass die Trennung von Rapper Mac Miller für Ariana Grande bestimmt nicht einfach war, kann sich jeder denken! Schließlich war das Musiker-Paar knapp zwei Jahre lang zusammen. Doch auch jetzt, nachdem das Ex-Couple getrennte Wege geht, scheint Ari nicht alleine zu sein. Auf Twitter hat sie nämlich ein süßes Liebesgeständnis gepostet: Für ihre enge Freundin Nicki Minaj! „Ich liebe meine große Schwester Nicki Minaj so sehr“, schreibt die „Dangerous Woman“-Sängerin und fügt in einem weiteren Post hinzu: „Es gibt einfach niemand besseren“. Dieser Liebesbeweis von Ari für ihre supergute Freundin ist einfach mega cute. Es klingt auf jeden Fall so, als wäre die Rapperin eine große Stütze für Ari nach ihrer Trennung.

i love my big sis @nickiminaj so fuckin much — Ariana Grande (@ArianaGrande) 12. Mai 2018

Ariana Grande und Nicki Minaj: Gemeinsamer Song?

Allgemein sollen Ariana Grande und Nicki Minaj gerade sehr viel Zeit miteinander verbringen und sogar zusammen im Tonstudio gewesen sein! Gut möglich also, dass die beiden Musikerinnen bald schon den nächsten gemeinsamen Mega-Hit rausbringen. Songs wie „Side To Side“ war schließlich krasse Erfolge der beiden Ladies und Fans würden sich garantiert über viele weitere Lieder von dem Dreamteam freuen.

Ariana Grande (r.) und Nicki Minaj (l.) haben schon einige Songs zusammen rausgebracht Getty Images

Twitter-Post von Ariana Grande verwirrt Fans

Viele Fans von Ari dachten sogar, dass die Sängerin den Titel eines neuen Hits schon auf Twitter verraten hat. Denn den Post für Rapperin Nicki Minaj mit den Worten „Es gibt einfach niemand besseren“ interpretierten viele Follower der 24-Jährigen als Song-Zeile oder -Titel. Damit lagen die Follower aber falsch, wie Ari kurz darauf klarmachte. „Manchmal twittere ich auch Dinge, die keine Lyrics sind“, schreibt die Sängerin.

ugh lyrics snapped we love lyric tweeting queen — exams (@seIenastae) 12. Mai 2018

Doch allzu lange kann es wohl nicht mehr dauern, bis Ari mit ihre BFF Nicki Minaj einen neuen Song rausbringt. Schließlich scheinen die beiden Powerfrauen gerade unzertrennlich zu sein.