Nach Pokemon Go: Kommt jetzt Harry Potter Go?

Kommt jetzt wirklich Harry Potter Go? Im letzten Jahr löste Pokemon Go einen riesigen Hype aus! Unfassbar viele Menschen wanderten mit ihren Smartphones durch die Gegend, um Pokemon wie Glumanda, Shiggy, Bisasam und Co. zu fangen und die kleinen Monster in den Arenen kämpfen zu lassen. Inzwischen haben viele die App wieder gelöst und die Suche aufgegeben.

Harry Potter Go: Besser als Pokemon Go?

Pokemon Go spielen nur noch die Wenigsten. Mit Harry Potter Go könnte es jedoch bald viele Zauberstab schwingende Menschen auf der Straße geben. Schon Ende 2016 kam das Gerücht auf, Niantic könnte einen Spin-off seiner Hype-App planen. Ein Trailer zeigt, was uns erwartet. Und das sieht wirklich magisch aus!

Die Idee für die App kam übrigens von den Usern selbst. Nachdem Pokemon Go angelaufen war, startete eine Petition unter dem Hashtag #WeNeedHarryPotterGo. Gerüchten zufolge sollte es die App bereits im Februar 2017 geben. Doch bisher kam es noch nicht zur Veröffentlichung. Möglich, dass der Pokemon Go-Erfinder Niantic und Warner Bros sich noch nicht ganz einig sind.

Wir warten gespannt und halten Euch natürlich auf dem Laufenden. Doch würdest Du Harry Potter Go überhaupt spielen???

