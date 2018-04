Nach Jenefer Riili: Noch ein Baby bei "Berlin – Tag und Nacht"?

Gerade erst überraschten uns die Baby-News der "Berlin – Tag und Nacht"-Darsteller Jenefer Riili (alias Alessia) und Matthias Höhn (alias Pascal). Während die beiden uns immer weiter mit süßen Schwangerschafts-Posts auf dem Laufenden halten, kommt jetzt vielleicht auch in der Serie bald Nachwuchs.

Ist "Berlin – Tag und Nacht"-Cosima nach One Night Stand schwanger?

Heftig, wie ein so kurzer Moment das ganze Leben auf den Kopf stellt: In einer der letzten "Berlin – Tag und Nacht"-Folgen reißt beim Sex mit Cosima Niks Kondom. Plötzlich könnte es sein, dass die beiden Eltern werden. Nach nur einer gemeinsamen Nacht und natürlich völlig ungewollt. Nik wird deshalb total panisch. Er möchte auf keinen Fall ein Kind. Cosima versucht ihn zu beruhigen und versichert ihm, dass sie nicht schwanger ist. Doch Nik steigert sich immer weiter rein. Bekommt Albträume von Cosimas Baby-Bauch. Und schickt ihr ständig Nachrichten: Sie MUSS einen Schwangerschaftstest machen. Die weigert sich aber erstmal…

Der Test ist negativ!

In der gestrigen Folge von "Berlin – Tag und Nacht" fasst sich Cosima dann doch ein Herz und macht für den aufgelösten Nick einen Schwangerschaftstest. Beim gemeinsamen Warten auf das Ergebnis vergehen ein paar unendlich scheinende Minuten, in denen Nik nochmal klar macht, dass er nicht Vater werden möchte. Cosima ist dagegen total relaxt und sagt, sie würde dann schon wissen, was zu tun ist. Der Handy-Wecker klingelt. Nik vergleicht das Ergebnis mit dem Beipackzettel. Puuuhh! Erleichterung: Der Test ist negativ. Cosima ist nicht schwanger mit einem BTN-Baby. Kurz danach feiert Nik seine Nicht-Vaterschaft an den Turntables mit einem Bier und Kumpel Pascal.

Oder etwa doch nicht?

Als Pascals Freundin Kim die Verpackung des Tests genau liest, erkennt sie, dass es gar kein Frühtest war. Das heißt: Nach so kurzer Zeit ist der Test, den Cosima gemacht hat, noch gar nicht aussagekräftig. Sie könnte also trotzdem schwanger sein. Für Nik bricht direkt wieder eine Welt zusammen. Hat Cosima ihn verarscht?

„Es geht hier um meinen Körper, über den ihr bestimmen wollt!“

Cosima ist völlig genervt, als Nik schon wieder bei ihr ankommt. Diesmal auch noch mit seinen "Berlin – Tag und Nacht"-Freunden Kim und Pascal im Schlepptau. Er verlangt einen neuen Test und, dass sie im Falle des Falles abtreibt. Das will sich Cosima nicht mehr geben. Schließlich ist es ihr Körper und damit ihre Entscheidung, ob sie abtreibt. Nik findet allerdings, er hätte da als Vater auch ein Wörtchen mitzureden. Doch Cosima rauscht einfach wütend ab…

Bekommen Cosima und Nick in 9 Monaten wirklich ein "Berlin – Tag und Nacht"-Kind wie Jenefer Riili? RTL II zeigt montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht", was als nächstes passiert.