Nach BTN-Aus: Angelo Carlucci schreibt Poetry-Texte!

Angelo Carlucci: Das macht er nach BTN!

Angelo Carlucci möchte gerne zeigen, dass er noch mehr drauf hat, als das was er bei „Berlin – Tag & Nacht“ zeigen konnte. Via Facebook hat er seinen Fans einen kleinen Einblick darin gegeben, was alles noch kommen kann. Das Männer-Model schreibt nämlich gerne Texte - und die klingen wirklich toll!!! Angelo hat ein mega Talent! Hör mal rein:

Angelo Carlucci schreibt Poetry-Texte:

Scheint ganz so, als würde Angelo Carlucci demnächst noch mehr seiner Poetry-Texte veröffentlichen. Und wer weiß... vielleicht hat er damit ja genau so viel Erfolg wie Julia Engelmann. Die begann ihre Karriere übrigens in der RTL-Soap „Alles was zählt".

Seinen Fans gefällt es jeden Fall meeeega. Auf seiner Facebook-Seite häufen sich die Komplimente: „Das ist einfach der Wahnsinn. Du liest es einfach so was von schön!", oder „Unglaublich...Du sprichst mir aus der Seele.genauso ist es! Punktlandung würde ich sagen! Hätte es nicht besser formulieren können...Danke dafür, Du hast meinen Abend bereichert. Bitte unbedingt weitermachen!"

Und wir finden auch: Angelo Carlucci hat ein tolles Talent im Texten und Vortragen - er soll unbedingt weitermachen!

