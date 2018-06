Mrs. Bella & Inscope21: Darum passen sie so gut zusammen

Bereits seit geraumer Zeit wird spekuliert ob die beiden YouTuber Mrs. Bella und Inscope21 ein Paar sind. Diese Indizien sprechen dafür ...

Mrs. Bella und Inscope21: Was läuft zwischen den beiden?

Was läuft da bei Mrs. Bella und Inscope21? Bereits seit mehreren Wochen munkeln die Fans der YouTube-Stars, die beiden könnten seit Neuestem ein Paar sein. Nicolas Lazaridis, wie Inscope21 mit bürgerlichem Namen heißt, integriert schon seit Längerem seine Kollegin und vermeintliche Freundin in seinen Videos und legte damit den Grundstein für die Beziehungsgerüchte. Ein verdächtiges Foto der angeblichen Turteltauben befeuert nun erneut die Liebes-Spekulationen!

Mrs. Bella und Inscope21: Verdächtige Bilder

Vlogger-Kollegin Jodie Calussi postete in ihrer Instagram-Story ein Foto der zwei auf Dagi Bees Hochzeit. Wie es scheint, saßen die vermeintlichen Lovebirds direkt nebeneinander. Sichtlich glücklich und zufrieden strahlen beide auf dem Hochzeits-Pic. Dabei handelt es sich jedoch nicht um das erste verräterische Bild der zwei. Eine andere Aufnahme des möglichen Pärchens sorgte bereits für viel Trubel. Nicht zuletzt durch die vielsagenden Kommentare einiger YouTube-Kollegen. So hinterließ Dagi Bee unter dem Bild ein: "Sweet seid ihr!" Sami Slimani vertiefte dies nur mit: "Ich weiß was, was du nicht weißt!"

Mrs. Bella und Inscope21: Traumpaar

Zumindest Fans würden sich augenscheinlich für die beiden YouTuber freuen. So tauchen unter Nicos Videos immer häufiger Kommentare auf, in denen die Abonnenten Feuer und Flamme sind: "Also ganz ehrlich: Mrs. Bella ist schon hübsch und Nico mega trainiert. Sie passen einfach wie die Faust aufs Auge."

