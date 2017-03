Mrs Bella: Die YouTuberin hatte einen Stalker!

Ihr nächster Freund darf sich übrigens auch auf ihre Kochkünste freuen. "Ich bin eine Meister-Köchin. Ich koche sogar sehr oft", verrät sie, um danach doch zu gestehen: "Nein, also ich kann bestimmt kochen, aber ich mach es halt nicht."

Mrs Bella: So ging sie mit dem Stalker um

Und dann wird plötzlich die Frage gestellt, ob Mrs Bella jemals Angst vor Stalkern hatte oder selbst schon Erfahrung damit gemacht hat. Ihre Antwort auf die Frage überrascht, denn: "Ich hatte mal eine Phase, das war irgendwann letztes Jahr, wo ein Zuschauer sehr penetrant war und auch immer wusste, wo ich war. Ich will das gar nicht so auswerten und ich will nicht, dass sich die Person angesprochen fühlt oder so. Aber das war schon echt gruselig. Die wusste auch, wo ich wohne. Sie hat nie was gemacht, aber es war schon ein bisschen drüber."