Moritz Garth: Tolles Cover von Bibi Heinickes Flop-Song "How It Is”

Moritz Garth covert Bibi Heinickes Flop-Song "How It Is”

Auf YouTube gibt es inzwischen zahlreiche Clips und Parodien zu Bibis Song. Doch anstatt die Single "How It Is (Wap Bap...)" zu kritisieren, hat sich Musiker Moritz Garth für ein Cover entschieden. Seine Fans sind von dem Ergebnis total begeistert: "1000 mal besser als das Original", "Hätte niemals gedacht, dass dieser Schrott von Bibi sich mal gut anhören kann!", und "Mich wundert es immer noch, wie man aus so einem schlechten Song ein richtig guten Song hinbekommt... Wow einfach nur Wow!", heißt es in den Kommentaren.