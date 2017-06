Modedesign Studium: Das erwartet Dich!

Wie sehen die Voraussetzungen für ein Studium aus? Muss ich unbedingt gut zeichnen können?

Nein, man muss nicht der beste Zeichner sein. Viel wichtiger ist, dass man kreativ ist und Ideen hat. Natürlich sollte man die dann auch darstellen können, das geht aber auch durch Collagen oder genähte Teile.

Gibt es eine Aufnahmeprüfung?

Ja es gibt eine Aufnahmeprüfung. Für diese muss man eine Mappe erstellen mit Arbeiten, Zeichnungen, Collagen und/oder Fotos. Diese bringt man zur Aufnahmeprüfung mit. Außerdem gibt es eine Zeichenaufgabe, in der man vor Ort zu einem Thema eine Zeichnung erstellen muss, diese wird dann abgegeben. Als Letztes wird noch das Arbeiten in einer Gruppe getestet, indem man wieder eine kreative Aufgabe bekommt, diese aber als Gruppe lösen muss. Kreativität ist sowohl bei der Mappe als auch bei den Aufgaben wichtiger als zeichnerisches Talent. (Übrigens kann man mit der Mappe auch im Voraus an die Uni kommen und sich dort von einem der Dozenten ein Feedback geben lassen.)

Wie lange läuft so ein Studium?

Das Studium hat als Abschluss einen Bachelor und dauert dreieinhalb Jahre, also sieben Semester. Im ersten Semester lernt man die Basics zu Schnitt und Fertigung anhand von Röcken. Die Semesterarbeit im Fach Modedesign ist auch ein Rock. Außerdem hat man verschiedene Zeichenfächer und lernt die ersten Funktionen am Computer. Das zweite Semester dreht sich um Kleider. Man hat die selben Fächer wie im ersten Semester und vertieft seine Kenntnisse. Im dritten Semester beginnt man mit Männermode. Besonders ist das fünfte Semester, in dem man ein Praktikum macht. Somit bekommt man viel Praxiserfahrung und sieht, wie das Berufsleben später aussieht. Im siebten Semester fertigt man dann seine Bachelor Kollektion.