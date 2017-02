Miss Germany 2017: Soraya Kohlmann lässt Bachelor-Kandidatin hinter sich!

Miss Germany 2017 ist der wohl bekannteste Schönheitswettbewerb in Deutschland. Nach bestimmten Kriterien, wählt eine Jury dort die vermeintlich hübscheste Frau des Landes. Soraya Kohlmann (18) ist die Glückliche, die sich in diesem Jahr den Titel schnappen konnte. Damit setzte sie sich u.a. sogar gegen eine derzeitige Bachelor-Kandidatin durch!

Miss Germany 2017: Das ist Soraya Kohlmann

Soraya Kohlmann startete als Miss Sachsen in den Miss Germany 2017-Wettbewerb. Obwohl die sexy Blondie, laut eigener Aussage, "vielen Klischees" einer typischen Schönheitswettbewerb-Teilnehmerin entspricht (sie liebt rosa, Glitzer und Shoppen), ist sie kein Party-Girl. Anstatt einer wilden Fete, chillt sie lieber Zuhause auf der Couch und guckt einen guten Film - cool!

Gestern Abend sind wir wieder im Europa Park Rust angekommen. Jetzt sind es nur noch 8 Tage bis zum großen Miss Germany Finale. 👑😊 Die im @tuimagiclife entstanden Bilder von @mohammadgharavi möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Vielen Dank Mo für das schöne Shooting. #missgermanycamp #TUIMAGICLIFE #europapark Ein Beitrag geteilt von Soraya Kh (@sorayakhlm) am 10. Feb 2017 um 1:55 Uhr

Gewählt wurde die Miss Germany 2017 von einer ausgewählten Jury. Nach zwei Durchgängen in Abendkleidern und Bademode, setzte sich die 18-Jährige am Ende gegen die Konkurrenz durch und löst damit die Siegerin aus dem letzten Jahr, Lena Bröder, ab. Soraya Kohlmann landete bei Miss Germany 2017 übrigens auch vor eine aktuellen Bachelor-Kandidatin: Viola Kraus, ihres Zeichens Miss München, trat auch bei der Wahl an. Ob sie beim Bachelor 2017 mehr Erfolg haben wird?