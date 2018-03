Millie Bobby Brown und Jacob Sartorius: Sie singen einen Song zusammen!

Erst kürzlich haben Schauspielerin Millie Bobby Brown und Sänger Jacob Sartorius ihre Beziehung bekannt gegeben. Doch jetzt überraschen die beiden Teenie-Stars mit einer ganz neuen News – einem gemeinsamen Song! Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier:

Millie Bobby Brown und Jacob Sartorius singen zusammen!

Seitdem Millie Bobby Brown und Jacob Sartorius ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, fragen wir uns ständig: Was machen die beiden, wenn sie zusammen abhängen? Tja, in einem Instagram-Post hat "Stranger Things"-Schauspielerin Millie das jetzt verraten: singen! Fans flippen in den Kommentaren förmlich aus, darüber wie süß Millie und Jacob zusammen sind, aber auch darüber, wie gut die "Elfi"-Darstellerin singen kann! Leider handelt es sich bei dem süßen Duett nur um ein Cover von Jacobs Song "Nothin with you", in den Kommentaren wird jedoch schnell klar, dass Fans einen echten gemeinsamen Song der beiden nicht erwarten können. Wir würden uns auch riesig über Musik von #Jillie freuen!