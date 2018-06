Millie Bobby Brown und Camila Cabello gemeinsam vor der Kamera

Schauspielerin Millie Bobby Brown ist DER Star in der angesagten Netflix-Serie „Stranger Things“ und Sängerin Camila Cabello wird für ihre Mega-Hits weltweit gefeiert. Jetzt stehen die beiden Powergirls für ein überraschendes Projekt gemeinsam vor der Kamera!

Millie Bobby Brown und Camila Cabello: Gemeinsamer Videodreh

Dass Millie Bobby Brown und Camila Cabello zwei richtig coole Girls sind, ist klar! Doch, dass der „Stranger Things“-Star und die „Havana“-Sängerin mal gemeinsam vor der Kamera stehen würden, hätte wohl niemand geglaubt. Doch genau das ist nun passiert. Die Band Maroon 5 hat jetzt nämlich zusammen mit Rapperin Cardi B einen Song mit dem Namen „Girls Like You“ rausgebracht und sowohl Camila, als auch Millie spielen in dem Musikvideo zu dem neuen Lied mit. Einfach richtig cool!

Millie Bobby Brown und Camila Cabello im Musikvideo von „Girls Like You“

Der neue Song von Maroon 5 und Cardi B soll alle Girls auf der Welt ansprechen. Denn in dem Lied stehen ganz klar tolle Frauen im Mittelpunkt. Eine super schöne Message! Für das Musikvideo hat sich die Band deshalb ganz viel weibliche Unterstützung von einigen Powerladies wie eben Camila und Millie geholt. In dem Musikvideo ist der Maroon 5 Frontman Adam Levine zu sehen, der das Lied „Girls Like You“ performt. Die Kamera dreht sich in dem Clip langsam um den Sänger, hinter dem dann abwechselnd berühmte Frauen erscheinen, die zu dem Lied tanzen und mitsingen. Neben Camila Cabello und Millie Bobby Brown, sind da unter anderem auch die Sängerinnen Rita Ora und Jennifer Lopez, sowie die US-Talkmasterin Ellen DeGeneres zu sehen. On top hat Cardi B dann noch einen richtig coolen Rap-Part in dem Lied! Dass die Rapperin und Maroon 5 unsere Lieblingsstars für ihr Musikvideo zu „Girl Like You“ gemeinsam vor die Kamera geholt haben, finden wir einfach super! Wir haben auf jeden Fall jetzt schon einen Ohrwurm von dem Song :-P