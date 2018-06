Millie Bobby Brown: Love-Song von Jacob Sartorius

Lange haben wir nichts mehr von Schauspielerin Millie Bobby Brown und ihrem Freund Jacob Sartorius gehört. Doch jetzt hat Jacob wohl die süßeste Liebeserklärung überhaupt veröffentlicht.

Millie Bobby Brown & Jacob Sartorius: Süße Liebeserklärung

Seit knapp sechs Monaten ist Musical.ly-Star Jacob Sartorius schwer verliebt in die ‘’Stranger Things’‘-Schauspielerin Millie Bobby Brown. Und natürlich war es nur eine Frage der Zeit, bis der 15-jährige Musiker einen Lovesong für seine süße Millie schreibt. Er heißt ’’Hooked On A Feeling (Süchtig nach einem Gefühl)’’ und erzählt davon, wie Jacob den ganzen Tag nur an dieses eine Mädchen denken kann.

Millie Bobby Brown & Jacob Sartorius: Ein Herz und eine Seele

Was für eine schöne Liebeserklärung an Millie! Die scheint ebenfalls total happy mit ihrem Freund zu sein, denn sie postet regelmäßig Instagram-Stories mit ihrem Liebsten. Gibt es eine noch süßere Liebeserklärung? Wir finden nicht – so einen Love-Song kann wohl kaum etwas toppen. Die beiden sind auch nach ihrem Liebes-Outing Anfang des Jahres ein Herz und eine Seele.

So ein zuckersüßes Couple! Instagram/milliebobbybrown

In der neuen BRAVO gibts viele weitere spannende Star-Stories!