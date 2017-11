Das bei Stars wie Miley Cyrus Geburtstage manchmal so groß gefeiert werden, dass sie sogar über mehrere Tage gehen, hast Du sicher auch schon mitbekommen. So war es natürlich auch in diesem Jahr bei der "Malibu"-Sängerin. Schon bevor man ihr am 23. November offiziell gratulieren konnte, wurde sie mit ganz viel Liebe und süßen Geschenken überhäuft.

Miley Cyrus: Süße Überraschung von Liam Hemsworth!

Zu den ersten "Vor-Gratulanten" von Miley Cyrus gehörte natürlich ihr Verlobter Liam Hemsworth (27). Erst einmal dekorierte er die Wohnung mit silbernen Ballons. Davon teilte sie natürlich ein Foto auf Instagram. Sie sieht ziemlich zufrieden aus. Doch das war es noch nicht. Liam schenkte ihr auch schon mal eine funkelnde Regenbogen-Halskette mit dem Schriftzug "lili". Wird Miley etwa so von ihrem Liebsten genannt? Vermutlich schon - und echt sweet!