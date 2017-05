Miley Cyrus nackt: Sie bereut das Video zu "Wrecking Ball"!

Miley Cyrus nackt: Darum bereut sie "Wrecking Ball"!

Jetzt, wo Miley Cyrus und Liam Hemsworth wieder vereint sind, zeigt sich die einstige Skandal-Nudel wieder handzahmer und gibt offen zu: "Ich hätte darüber nachdenken sollen, wie lange mich das verfolgen wird. Ich bereue es." Im Video zu "Wrecking Ball" sitzt die Pop-Sängerin auf einer Abriss-Birne und das vollkommen nackt!

Miley Cyrus nackt - dieses Kapitel möchte sie vermutlich lieber streichen. So kam es zumindest in der "Zach Sang Show" rüber. Als sie dort ihre Songs in "Heiraten", "F***en" und "Töten" einteilen soll, erklärt sie: "Heiraten wäre wahrscheinlich "The Climb", weil dieser eine Message hat, die ich immer noch gut finde. "7 Things" würde ich f***en. Töten würde ich Wrecking Ball". Oh je. So schlimm, Miley?