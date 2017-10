Miley Cyrus & Liam Hemsworth: So süß fing ihre Liebes-Geschichte an!

Miley Cyrus & Liam Hemsworth: Der Schauspieler schwelgt in Erinnerungen!

Was außerdem dafür spricht, dass Liam Hemsworth und Miley Cyrus die Hochzeitsglocken auf jeden Fall noch läuten lassen wollen, sind die gerade aufgetauchten Fotos von ihm. Der 27-Jährige chillt nämlich gerade genau an dem Ort, an dem Miley und er sich vor genau sieben Jahren kennengelernt und sogar zum ersten Mal geküsst haben. Schlegt da etwa jemand in Erinnerungen? ***Hach*** Am Strand von Tybee Island in Georgia arbeiteten die beiden damals an dem Film "Mit dir an meiner Seite". Na, wenn das kein deutliches Zeichen ist - immerhin könnte Liam auch an jedem anderen Ort dieser Welt abhängen!

Date night w @liamhemsworth 💕💕💕 #thorragnarok @chrishemsworth Ein Beitrag geteilt von Miley Cyrus (@mileycyrus) am 11. Okt 2017 um 13:35 Uhr

Aber Moment Mal: Wo ist eigentlich Miley Cyrus? Offenbar nimmt sich Liam Hemsworth nur eine kurze Auszeit von seinen Dreharbeiten zu "Killerman". Da Miley gerade viel mit der Promo ihres aktuellen Albums zu tun hat und dann auch noch in der Jury von "The Voice" sitzt, ist es natürlich nicht ganz so leicht, sich täglich zu sehen.

Doch die Liebe der beiden ist stark und wird auch diese kurze "Zwangspause" überstehen.