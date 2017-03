Miley Cyrus & Liam Hemsworth: Die beiden sind nicht verheiratet!

Die Spekulationen haben endlich ein Ende! Die Frage, ob Miley Cyrus und Liam Hemsworth inzwischen verheiratet sind, beantwortet jetzt der Mann, der die Gerüchte um eine mögliche Hochzeit gerade erst wieder so richtig angeheizt hat. Billy Ray Cyrus reagierte gerade auf die zahlreichen Kommentare, die zu seinem Foto kamen, das er gerade gepostet hat.

Miley Cyrus & Liam Hemsworth: Die Hochzeit hat noch nicht stattgefunden!

Das Bild zeigte seine Tochter Miley Cyrus (sie und Liam Hemsworth planten eigentlich schon im Sommer 2016 zu heiraten) in einem weißen Kleid - viele dachten sofort an ein Brautkleid. Doch Billy Ray Cyrus wollte die Fans jetzt wohl nicht mehr weiter auf die Folter spannen und schrieb: "Woah! Seid nicht so vorschnell." Und auch dem US-Portal "US-Weekly" gegenüber bestätigte er noch schnell: "Es waren einfach nur ein paar tolle Fotos, die zufällig in einem weißen Kleid entstanden sind."

Ach wie schade! Aber gut, dann haben wir das Ereignis, auf das gefühlt die ganze Welt wartet, wirklich noch nicht verpasst!

15. März 2017

Miley Cyrus & Liam Hemsworth: Hat Billy Ray Cyrus ein Hochzeits-Foto gepostet?

Seit Wochen wird spekuliert: Haben Miley Cyrus und Liam Hemsworth geheiratet oder nicht? Angeblich soll es an Silvester so weit gewesen sein. Die beiden vereinten ihre beiden Familien und sagten "Ja" - oder vielleicht doch nicht?

Miley Cyrus und Liam Hemsworth sind ziemlich verschwiegen, wenn es um ihre Hochzeit geht. Mileys Vater Billy Ray Cyrus ist da schon ein wenig gesprächiger. Zumindest postete der ein ziemlich verdächtiges Foto bei Instagram, was viele Fans als eindeutige Hochzeits-Botschaft deuten.

I'm so happy...you are happy @mileycyrus. Ein Beitrag geteilt von Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus) am 9. Mär 2017 um 17:05 Uhr

Miley Cyrus & Liam Hemsworth: Sind die beiden jetzt endlich verheiratet?

Zu dem Bild, dass Billy Ray Cyrus von seiner Tochter Miley Cyrus teilte, schrieb er: "Ich bin so glücklich. . . Du bist glücklich." Außerdem ist Miley in einem weißen Kleid zu sehen. Fand die heimliche Hochzeit jetzt also wirklich statt? Während die Fans weiter spekulieren, haben sich weder Miley und Liam, noch Billy Ray zu den Vermutungen geäußert.

Doch verheiratet oder nicht - zumindest sind offenbar alle glücklich und das ist am Ende doch das, was wirklich zählt! :)

10. Januar 2017

Miley Cyrus & Liam Hemsworth: Sie sollen wirklich geheiratet haben!

An Silvester soll es so weit gewesen sein: Angeblich haben sich Miley Cyrus und Liam Hemsworth am Silvester-Abend das Ja-Wort gegeben.