Miley Cyrus & Liam Hemsworth: Ein Baby für 2018?

Miley Cyrus und Liam Hemsworth stehen sich seit dem letzten Jahr noch viel näher als je zuvor. Die beiden möchten heiraten und ihre Zukunft miteinander verbringen. Dazu gehört natürlich auch die Familienplanung, die die beiden in 2018 offenbar so richtig in Angriff nehmen wollen.

Miley Cyrus & Liam Hemsworth: So süß fing ihre Liebes-Geschichte an! Das süßeste Paar 2017 waren definitiv Miley Cyrus (25) und Liam Hemsworth (27). Außerdem sind die beiden der beste Beweis dafür, dass eine Beziehungspause nicht das endgültige Aus bedeuten muss. Die Sängerin und der Schauspieler sind wieder glücklich vereint und sogar verlobt. Always great running into dear friends @liamhemsworth @mileycyrus thanks for holding Royal ! Maybe one day I’ll get to hold a little one from you two ;) #goodvibes #goodpeople #SundayFunday Ein Beitrag geteilt von Victor Ortiz (@itsvortiz) am Dez 17, 2017 um 11:32 PST Schon im letzten Jahr erwarteten viele die Hochzeit von Miley Cyrus und Liam Hemsworth. Dass es also in diesem Jahr endlich passiert, ist ziemlich wahrscheinlich. Was zudem auch immer wahrscheinlicher wird, ist eine Schwangerschaft. Wie jetzt ein Insider bestätigte, wünschen die beiden sich schon länger ein Kind: "Sie wollen es schon seit Jahren, aber das Timing war nie perfekt. Jetzt fühlen sie sich stärker als je zuvor und sind zu diesem Schritt bereit." Wie aufregend! Wie viel Miley Cyrus und Liam Hemsworth für Kinder übrig haben bewiesen die Stars gerade über Weihnachten, als sie mit engen Freunden und dessen Sohn feierten. Und wer weiß, vielleicht feiern auch die beiden das kommende Weihnachtsfest schon zu dritt. . . :) Miley

Miley Cyrus

Star News

