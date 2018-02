Miley Cyrus: Die Sängerin wird von einem Stalker bedroht!

Was für eine furchtbare Vorstellung! Jemand völlig Fremdes versucht sich immer wieder Miley Cyrus zu nähern und weiß angeblich auch, wo die Sängerin wohnt. Er droht sogar damit, bald bei ihr sein zu wollen.

Muss Miley Cyrus (25) Angst um ihr Leben haben? Möchte man ihrem Stalker glauben, scheint sie wirklich in ernster Gefahr zu sein. Schon länger bekommt Miley Nachrichten von einem Fremden, der sich scheinbar in die Sängerin verliebt - fast schon besessen - ist. Angefangen hat alles mit ein paar Liebesbriefen, die der Star täglich bekommt - nichts Ungewöhnliches für einen Superstar, wie Miley es ist.

Erst, als sie nicht reagierte, wurde der Mann deutlicher. Öffentlich droht er nun, dass es nicht mehr lange dauert, bis die beiden endlich zusammen sind. Bei Facebook schreibt er:

Miley Cyrus: Ihr Stalker weiß, wo sie wohnt!

"Die Dinge entwickeln sich schnell und von morgen an werden wir endlich zusammen sein, Miley. Ich liebe Dich und werde Dich bald sehen. Die ganze Welt gehört nun uns. Ich habe Deine Adresse, da Du darauf bestanden hast. Ich weiß, wie ich in Dein Haus komme und bedanke mich, dass Du Liam losgeworden bist. So werden wir uns verlieben. Ich brauche keine Medikamente. Ich wünschte mir, dass mehr von Euch Verständnis aufbringen."

Das klingt gar nicht gut. Dieser Mann hat definitiv eine falsche Wahrnehmung und seine Gedanken sind feranab der Realität. Fans von Miley alarmierten sofort die Polizei. Diese konnte feststellen, dass der Stalker tatsächlich eine Reise zu Miley geplant hatte. Sofort wurde er festgenommen. Doch nach 72 Stunden muss er wieder freigelassen werden.

Wie geht es jetzt weiter? Solange ihr Stalker frei herumläuft, muss sie immer damit rechnen, ihm zu begegnen. Ob eine einstweilige Verfügung etwas dran ändern kann? 2009 konnte sie so den damals 53-jährigen Marc McLeod von sich fernhalten. Damals behauptete er steif und fest, er sei mit Miley verlobt. Inzwischen scheint sich der Mann von der Sängern fernzuhalten.

Bleibt zu hoffen, dass auch ihr aktueller Stalker bald kapiert, dass Miley nicht mit ihm zusammen sein möchte . . .