Miley Cyrus hat für Liam Hemsworth ein Liebeslied geschrieben und zeigt damit einmal mehr, wie sehr sie sich verändert hat, seitdem die beiden wieder ein Paar sind. Die Zeiten, in denen Miley nackt auf einer Abriss-Birne in der Gegend herum schaukelte, sind offenbar vorbei. Gerade kündigte die Sängerin ebenfalls an, sich in Zukunft von Drogen fernhalten zu wollen.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Miley Cyrus gerade total hübsche Fotos von ihrem letzten Shooting mit dem "Billboard"-Magazin. In dem Interview zu den ungewohnt mädchenhaften Bildern geht es übrigens auch um Mileys nächstes Album, das zwar noch keinen Namen hat, aber noch in diesem Jahr erscheinen soll.

"It's supposed to be this hot all summer long. I never would've believed you if 3 years ago you told me I'd be here writing this song..." #Malibu May 11th 🌊☀️🌾 Ein Beitrag geteilt von Miley Cyrus (@mileycyrus) am 5. Mai 2017 um 8:24 Uhr