Miley Cyrus: Bestätigt neuer Song die Trennung von Liam Hemsworth?

Miley Cyrus und Liam Hemsworth sind eines der absoluten Traumpaare in der Welt der Promis. In letzter Zeit kursierten auch jede Menge Hochzeits-Gerüchte durchs Netz (von denen wir übrigens immer noch hoffen, dass sie bald wahr werden). Doch auf Mileys Song "Week Without You" von ihrem neuen Album "Younger Now" wird einigen "Liley"-Supportern jetzt Angst und Bange. Singt die 24-Jährige dort über die Trennung von ihrem Schatz?

Miley Cyrus: In ihrem neuen Song geht es ums Thema Trennung

"Week Without You" von Miley Cyrus klingt wie ein klassischer Breakup-Song. In einigen verdächtigen Zeilen, schüttet der ehemalige Disney-Star sein Herz aus und singt von einem "zerstampften Herz", und fragt sich, wie es wohl wäre, ihn (wer auch immer das nun sein mag) "nicht mehr um sich zu haben". Oh, oh - gibt es etwa Ärger im Paradies? Hier gibts den Track zum reinhören:

Auch wenn die Zeilen relativ dramatisch klingen: Eine offizielle Stellungnahme, um welche Person es in diesem Song geht, gibt es von Miley Cyrus momentan nicht. Zudem wäre es auch denkbar, dass sie mit diesen Zeilen vielleicht eine vergangene Beziehung verarbeitet und Liam und Miley gerade jetzt in diesem Moment zusammen auf der Couch kuscheln. Fans der zwei Stars können die Taschentücher also - zumindest vorerst - noch in der Verpackung lassen.

Wir hoffen einfach weiterhin, dass es statt Trennungssongs bald erste Hochzeitsbilder vom Traumpaar gibt. Denn wenn es bei einem Pärchen langsam Zeit wird, dann sind es diese zwei Turteltauben :)