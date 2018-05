Mike Singer und Kay One: Wird so das Cover von „Netflix & Chill“ aussehen?

Mike Singer und Rapper Kay One haben sich zusammengetan und einen neuen Song produziert. Der wird am 25. Mai veröffentlicht und trägt den mega coolen Titel „Netflix & Chill“. Am Sonntag (20. Mai) zeigen uns die beiden schon mal das Cover der Single. Und so könnte das vielleicht aussehen!

Die Mike Singer-Community ist echt kreativ

Dass Musiker Mike Singer immer auf seine riesige Fan-Base zählen kann, weiß er ganz genau. So ist zum Beispiel sein neustes Tattoo, eine große Rose auf seinem Arm, unter anderem auch seinen treuen Followern gewidmet. Und die haben jetzt mal wieder eine coole Aktion gebracht: Sie haben sich schon vor der Veröffentlichung richtig ins Zeug gelegt und ihre eigenen Cover-Vorschläge für „Netflix & Chill“ gestaltet. Und die feiert ihr Megastar extrem und repostete ein paar davon sogar in seiner Insta-Story.



Schafft es eine der Ideen, das echte Cover zu werden?

Am Sonntag soll es so weit sein: Mike Singer und Kay One geben bereits einen kleinen Vorgeschmack auf ihren neuen Track und veröffentlichen das Cover zu „Netflix & Chill“. Das muss ja also eigentlich schon fertig sein. Oder? Kann es vielleicht wirklich sein, dass die beiden sich von den Fans Inspiration holen und eines der selbstgemachten Cover übernehmen? Zwei Dinge könnten tatsächlich darauf hindeuten. In seiner Story rief er seine Crowd nämlich dazu auf, ihn auf ihren Entwürfen zu verlinken. Vermutlich, weil er seinem Team Singer zeigen möchte, wie wichtig ihm deren Support ist, aber vielleicht auch, um sich neue Eindrücke zu holen. In einem anderen Post schrieb er außerdem: „Kay und ich sind gespannt auf eure Ideen“. Waaah, wie geil wäre das denn, wenn die beiden wirklich eins der Fan-Cover für ihre Single wählen würde?! In drei Tagen wird das Geheimnis gelüftet…

