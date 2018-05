Mike Singer und Kay One: Geheimer Videodreh verwirrt Fans!

Mike Singer und Kay One: Musikvideodreh zu "Alles an dir"?

Seit Tagen posten Kay One, Mike Singer und seine Crew mysteriöse Posts aus Mallorca mit dem Hashtag #soon, also bald. Unter den Fotos spekulieren Fans schon länger was genau diese Bilder bedeuten sollen und eigentlich waren sich alle einig: Es kann sich eigentlich nur um das Musikvideo zu "Alles an dir" handeln. Doch Mikes Management hat jetzt den entscheidenden Hinweis gegeben: "Nein kein Video zu 'Alles an dir'" – antwortete Manager Ossama nämlich auf einen spekulierenden Fan-Kommentar!

Gibt es einen weiteren Song mit Kay One?

#Soon @mikesinger Ein Beitrag geteilt von Kay One (@kayone) am Mai 7, 2018 um 2:30 PDT

Diese Antwort verwirrt viele Fans, doch #TeamSinger ist smart! Schnell wird eine neue Theorie aufgestellt: Vielleicht wird Kay One einen eigenen Song mit Mike Singer als Feature veröffentlichen! Wär doch ziemlich cool, oder? Ob das wirklich der Fall ist, werden wir wohl erst demnächst erfahren. Bis dahin raten wir weiter unter den mysteriösen #soon-Posts – vielleicht kommt noch eine Antwort? ;-)