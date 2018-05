Mike Singer und Kay One: Diese Stars feiern "Netflix & Chill"

Endlich ist der Tag gekommen und wir können "Netflix & Chill" von Kay One und Mike Singer in Dauerschleife hören! Nicht nur Fans lieben den Song, auch einige Stars feiern den neuen Track …

Mike Singer und Kay One: Neuer Song "Netflix & Chill"

Nach zahlreichen mysteriösen Posts mit dem #soon, hat das Warten für die Fans nun ein Ende. "Netflix & Chill" der neue Song von Mike Singer und Kay One ist endlich draußen – inklusive Musikvideo! Bei den Fans kommt der Song schon mal gut an und ist bei iTunes gleich auf Platz vier eingestiegen – Tendenz steigend! Aber kein Wunder, der Track ist mal wieder ein totaler Ohrwurm, seht selbst …

Auch Stars feiern "Netflix & Chill"

Kay One und Mike Singer düfen sich auch über ganz viele Star-Supporter für "Netflix & Chill" freuen! Egal ob Dima Koslowski, Julienco, Katja Krasavice, Joyce Ilg, Enyadres, Felix van Deventer, Ado Kojo, DJ Antoine und viele, viele mehr. Hier könnt ihr euch die coolsten Grußvideos anschauen:

Dima Koslowski kündigte Mikes Song in der Insta Story an:

Sogar DJ Antoine supportet Kays und Mikes Track – ob es wohl einen Remix geben wird?

Auch der werdende Papa Julienco supportet "Netflix & Chill":

YouTuberin Joyce Ilg mag Mike Singer besonders für seine bodenständige und liebe Art – we feel you <3

GZSZ-Star Felix grüßt Kay One und Mike Singer aus dem Fitnessstudio:

YouTuberin Katja Krasavice freut sich auch unnormal auf "Netflix & Chill":

Natürlich ist auch Sängerin Enyadres fest davon überzeugt, dass dieser Song ein Hit wird!