Mike Singer: So sollte seine Freundin sein!

Mike Singer gehört zu den erfolgreichsten neuen deutschen Sängern. Tausende Mädchen stehen auf seine blauen Augen, sein sweetes Lächeln, seine tolle Musik. Doch was wünscht sich der 18-Jährige in einer Beziehung? Hier spricht Mike über Liebe und Traumgirls . . .

Mike zwischen Fame und Liebe

Immer gut gelaunt, immer cute, immer cool – Seit Jahren begleitet BRAVO Mike Singer. Immer wieder sprachen wir mit dem Sänger nicht nur über seine krassen Erfolge, sondern auch über Mädchen, Liebe und Beziehungen. Doch mit dem Fame kommen auch Probleme, denn während andere Jungs in seinem Alter erste Beziehungen unbeschwert genießen können und gechillt mit ihrer Freundin in der Stadt abhängen, ins Kino gehen oder in den Urlaub fahren können, steht Mike unter dem Druck der Öffentlichkeit. Die Angst vor Hate oder fiesem Gossip bezüglich seins Liebes-Leben war wohl auch der Grund, weshalb der Sänger seine Beziehung zu Lena (von musical.ly-Duo Lisa und Lena) geheim gehalten hatte (Klick: Die Wahrheit über Mike Singer und Musical.ly-Star Lena).

Mike Singer: Erfolgreich aber einsam

Mit dem Erfolg kommen nicht nur Vorteile. Während auf der einen Seite tausende Mädchen auf seine Konzerte gehen, ist Mike auf der anderen Seite meist allein. "Manchmal, wenn ich allein im Hotelzimmer bin, fühle ich mich schon mal einsam. Aber es ist schwer, neuen Bekanntschaften zu vertrauen. Ich weiß nie, ob es ein Mädchen ernst meint oder ob es mich nur mag, weil ich bekannt bin", gestand der Sänger 2016 im Interview mit BRAVO. Doch nicht nur das: Wegen seines straffen Zeitplans ist es für den 18-Jährigen fast unmöglich, eine normale Beziehung zu führen. Mike ist es bewusst, dass sich seine Karriere auf negativ auf die Liebe auswirken könnte: "Da mich meine Freundin nicht ständig auf Tour begleiten könnte, müsste sie verstehen, dass ich auch mal für längere Zeit nicht zu Hause wäre", so der 18-jährige zu BRAVO, "Mir wäre es echt wichtig, dass sie mich supportet und dass wir über alles reden können. Ich möchte meiner Freundin meine Probleme anvertrauen können und sie sollte hinter mir stehen, egal, was ist. Denn das werde ich auch tun!"

Mike: So sollte seie Freundin sein

Er ist 18, cute, cool – Klar, dass Mike auch gern mal eine längere, feste Beziehung hätte. "Ich wünsche mir eine Freundin", so Mike 2017 zu BRAVO, "Aber irgendwie habe ich noch kein Mädchen getroffen, bei dem ich gesagt habe: ,Boah, krass, mit ihr will ich mein Leben verbringen!'“. Dass er Single ist, liegt aber nicht daran, dass Mikes Ansprüche zu hoch wären: "Ich habe echt keinen bestimmten Typ, auf den ich stehe. Blond? Braun? Egal! Ehrlich: Es wäre mir auch total egal, wenn sie Pickel hat oder was sie für eine Figur hat! Auf so was achte ich nicht. Ich sehe ja auch nicht perfekt aus."

