Mike Singer: So krass wird seine "Deja Vu"-Tour

Er muss sich zwar noch bis Herbst gedulden, aber Mike Singer kann es jetzt schon gar nicht abwarten, endlich wieder auf Tournee zu gehen! Auf Instagram lässt er seine Fans beinahe täglich wissen, wie heiß er auf die bevorstehende „Deja Vu“-Tour ist.

Mike Singer: 27 Konzerte in 34 Tagen

Im Oktober ist es so weit, dann startet Mike Singer einen regelrechten Konzert-Marathon: Ab 01.10. spielt der 18-Jährige 27 Konzerte in 27 Städten in Deutschland, Österreich, Luxembourg und der Schweiz – und das alles innerhalb von 34 Tagen! Ein ganz schön krasses Pensum, was sich der „Flashbacks“-Sänger da vorgenommen hat. Da bleibt kaum mal ein Tag zum durchschnaufen!

Fans per Instagram live bei den Proben dabei

Damit im Herbst alles perfekt sitzt, sind Mike und sein Team gerade schon fleißig am Proben. Doch wenn es nach dem Sänger ginge, würde das ganze Spektakel schon viel früher starten: „Ich will, dass die Tour losgeht!!!!!!!!!“ postete der Offenburger in seine Insta-Story, während er sich selbst und seinen Schlagzeuger beim Proben filmte.

Mike nimmt seine Fans auf Insta mit zu den Tour-Proben! Instagram/mikesinger

Auch die Fans können es natürlich kaum erwarten, bis sie ihren Star endlich wieder live erleben und seinen Mega-Hit "Deja Vu" lauthals mitgröhlen können! Der Song hat inzwischen mehr als 20 Millionen Klicks auf YouTube erreicht. Das kann selbst Mike kaum fassen!

Mike Singer ist selbst total geflasht von den vielen Klicks auf "Deja Vu" Instagram/mikesinger

Und immerhin einen Trost gibt es, denn auch wenn es noch ein bisschen dauert, bis Mike Singers Tour startet: Das Warten bis Oktober wird am Ende sicher mit einer fetten Show belohnt - so viel steht fest!