Mike Singer: So krass macht er Urlaub

Mike Singer hängt schon seit geraumer Zeit auf Mallorca ab. Auf der Sonneninsel hat der 18-Jährige offenbar fleißig an neuer Musik und/oder Videoclips gearbeitet – unter anderem mit Rapper Kay One (33). Aber nach getaner Arbeit gönnt der "Deja Vu"-Sänger sich jetzt auch mal ein paar freie Tage...

Mike Singers bester Kumpel kam extra nach Mallorca

Endlich sind für Mike Singer mal ein bisschen chillen und Freizeit angesagt. Entspannte Tage am Beach, wilde Fahrten über die Insel auf dem Roller, gutes Essen… so lässt es sich leben! Und mit wem macht sowas am meisten Spaß? Richtig, mit dem besten Kumpel! Das dachte sich auch Mike und macht Mallorca deshalb gerade mit seinem engsten Freund unsicher. In seiner Instagram-Story postete der Sänger jetzt ein Pic mit seinem best Buddy vom Platja de Palma, einem Strand an der Südküste. Jede Menge Spaß ist bei den beiden wohl garantiert!

Instagram/mikesinger

Mike kann seine "Deja Vu"-Tour kaum erwarten

In Spanien kann Mike jetzt nochmal ordentlich seine Akkus aufladen. Und das ist auch wichtig, denn im Oktober startet seine große "Deja Vu"-Tour: Ganze 23 Konzerte wird der 18-Jährige innerhalb von nur einem Monat in ganz Deutschland spielen. Ein ganz schön krasses Pensum, das sich Mike Singer da vorgenommen hat. Aber egal wie gerne der Sänger auch am Relaxen ist – er kann es kaum abwarten, bis er endlich mit dem ersten Konzert loslegen kann!

Wer noch kein Ticket für einen der Gigs hat, muss übrigens schnell sein. Laut Mike gibt es nur noch wenige ;)