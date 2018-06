Mike Singer: So krass ist das Video zu "Bella Ciao"

ENDLICH ist es so weit! Mike Singers neue Single „Bella Ciao“ samt Video-Clip sind raus! Und die Fans feiern beides übelst ab!

Mike Singer: "Bella Ciao" auf Platz 1 in Deutschland und Österreich

Mike Singer (18) hat sich mal wieder selbst übertroffen: Wenige Stunden nach Veröffentlichung war seine neue Single „Bella Ciao“ in Deutschland und Österreich schon auf Platz 1 der Charts! Und das ist auf jeden Fall auch dem krassen Einsatz des Sängers zu verdanken: Denn Mike hatte seine Fans über seine Instagram-Story dazu aufgefordert, sich den Song vorzubestellen, damit sie ihn direkt um 00:00 Uhr anhören können. Mikes Anhänger fanden den Vorschlag natürlich mega und haben was getan? Richtig, sie haben sich „Bella Ciao“ vorbestellt ;) Klar, schließlich wollten sie so schnell wie möglich selbst hören, wie es klingt, wenn ihr großes Idol zum ersten Mal einen Song komplett auf Englisch singt!

Mike Singer wird im Video zu "Bella Ciao" zum Kriminellen!

Der Video-Clip zu „Bella Ciao“ ist ganz klar an Mikes Lieblings-Netflix-Serie „Haus des Geldes“ angelehnt: Er spielt einen Bankräuber! Zusammen mit seiner Crew erbeutet er sich jede Menge Kohle - verkleidet mit orangenen Tarnanzügen und gruseligen Masken! Nach dem Diebstahl verbrennt die Gang ihre Verkleidungen und gönnt sich ein geiles Leben im Luxus. Mike und seine Komplizen chillen in einer schicken Finka, baden im Pool zwischen Geldscheinen und fahren mit fetten Autos durch die Straßen. Auch der Song selbst hat Bezug zu "Haus des Geldes", wie wir bereits berichtet haben!

Innerhalb der ersten 30 Minuten haben sich knapp 30.000 Menschen das Video reingezogen! Wow! Witzig: Am Ende des Clips gibt’s noch ein paar Outtakes zu sehen, also schaut euch das YouTube-Video auf jeden Fall bis zum Ende an!

