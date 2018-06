Mike Singer: Singt er jetzt auf Englisch?

Mike Singer ist einer der beliebtesten deutschen Sänger. Bisher hat der "Deja Vu"-Star nur auf Deutsch gesungen. Jetzt gibt es erste Hinweise, dass er vielleicht bald auch auf Englisch singt.

Mike Singer: Sein neuer Song #BellaCiao auf Englisch?

Seit Wochen postet Mike Singer Bilder und Storys mit dem Hashtag #BellaCiao. Doch was bedeutet er? Jetzt ist es endlich raus: Bei #BellaCiao handelt es sich um Mikes neue Single, welche am 22. Juni erscheinen wird. Schon heute kann man den Track bei iTunes vorbestellen. Die Melodie von #BellaCiao kennt man übrigens aus der Netflix-Serie "Haus des Geldes". Um die Aufregung der Fans ein bisschen zu beruhigen, hat Mike Singer in seiner Story einen kleinen Vorgeschmack zum Song gepostet und der bringt etwas ganz Neues mit sich: Mike singt zum ersten Mal auf Englisch und es hört sich hammer an! Hört selbst:

Mike Singer: Singt er bald nur auf Englisch?

Ob der neue Song von Mike Singer komplett auf Englisch sein wird, werden wir wohl erst am 22. Juni erfahren, wenn #BellaCiao endlich draußen ist. Bis dahin stellen wir uns jedoch die Frage: Ist das der Anfang seiner internationalen Karriere? Schon im April hat uns der "Deja Vu"-Star im exklusiven BRAVO Interview verraten: "Direkt nach meiner Tour im Oktober geht's für mindestens ein halbes Jahr nach Los Angeles", dort habe er sogar schon eine Unterkunft in Beverly Hills ins Auge gefasst. Natürlich zieht der 18-jährige Sänger nicht aus Spaß nach Amerika: "Ich will hier mit ganz vielen amerikanischen Songwritern und Produzenten an neuer Musik arbeiten." – wird das sein erster Schritt zum internationalen Superstar? Wir würden es Mike auf jeden Fall gönnen, wenn er es auch in anderen Ländern schafft mit seiner Musik durchzustarten. Wer weiß, vielleicht ja sogar auf Englisch?

Aber #TeamSinger keine Sorge! Auch für euch hat uns Mike Singer eine Nachricht hinterlassen: "Los Angeles ist ein großer Traum, den ich mir nach vier Jahren harter Arbeit erfüllen will. Einer Sache kann sich Team Singer aber gewiss sein: Ich werde euch nie hängen lassen!" – daran hatten wir nie einen Zweifel, lieber Mike!

