Mike Singer: Sein zweites Album "Deja Vu" erscheint im Januar!

MEGA Ankündigung von Mike Singer! Sein zweites Album "Deja Vu" erscheint am 19. Januar 2018 - die gleichnamige Single und das passende Video dazu kannst Du Dir ab jetzt anschauen!

Mike Singer hat nicht nur gerade seine neue Single veröffentlicht, sondern auch bekanntgegeben, dass er im nächsten Jahr sein zweites Album veröffentlicht - echt cool! Ab jetzt kannst Du die Platte, die genauso wie seine neuste Single "Deja Vu" heißt, vorbestellen.

Zu seinem neuesten Track erklärt er, worum genau es geht: "Ich kann immer noch kaum fassen, was in den letzten Monaten alles passiert ist. Ich habe ewig davon geträumt, Musik machen zu können. Ich habe mir unzählige Male vorgestellt, wie es sein würde, wenn ich mit meiner Musik auf der Bühne stehe und Leute meine Songs abfeiern, weil sie sich darin wieder finden. Jetzt ist es tatsächlich so und manches, was ich heute erleben darf, ist so wie ich es mir vorgestellt und gewünscht habe. Es fühlt sich super oft an wie ein "Deja Vu". Und darum geht es bei dem Song". Doch das ist noch nicht alles: "Deja Vu" behandelt auch die Situationen, in denen er immer wieder belächelt und weniger ernst genommen wurde, als heute.