Mike Singer: Sein neuer Song ist da!

Seit Längerem postete Mike Singer zu seinen Pics auf Instagram immer wieder das Datum: 13.04.18. Was genau an diesem Tag passieren sollte, verriet der Sänger aber nicht. Heute ließ er die Bombe endlich platzen!



13.04.18 Ein Beitrag geteilt von Mike Singer (@mikesinger) am Apr 2, 2018 um 1:49 PDT

Ein neuer (alter) Song

Mike Singer überraschte seine Fans mit einem Remix seiner Single „Deja Vu“ und einem dazugehörigen Musikvideo. Wie passend, bei dem Titel! :D Während er in der Originalfassung des Hits solo performte, hat er sich jetzt mit Yonii richtig coole Unterstützung geholt. Der heißt eigentlich Yasin el Harrouk und ist deutsch-marokkanischer Musiker, Theater- und Filmschauspieler. Als Darsteller war er zum Beispiel schon im „Tatort“ oder bei „Alarm für Cobra 11“ zu sehen, als Sänger brachte er bereits die Singles „Anonym“, „Ziel Halal“, „Lampedusa“ und „Direction“ heraus. Mit Yonii an seiner Seite, bekommt Mike Singers eh schon geiler Track ein orientalisches Make over. Und das kommt mega gut an!

Die Fans feiern das neue „Deja Vu“

Wie immer kann der 18-jährige Popstar auf den Support seiner Follower-Crowd zählen. Denn seitdem der Clip online ist, geht es in den Kommentaren richtig ab. Allein auf Youtube wurde das Video bereits über 60.000 Mal aufgerufen und über 2.000 User haben etwas dazu gepostet. Und das fast ausschließlich positiv. So schreiben Mike Singer's Fans zum Beispiel: „Das ist noch geiler als das Original“; „UND schon wieder hat sich Mike selbst übertroffen! Sehr geil🔥 Jeden Tag meine Inspiration 👌🏻🎵 #TeamSinger“; „Krasse Steigerung, Mike! Deine Entwicklung ist extrem stark! Weiter so!“. Und auch Künstler-Kollegen wie Kay One und andere Promis gratulierten Mike zum erneuten Erfolg!

Einen Song gleich zweimal zum absoluten Hit zu machen, das schafft fast niemand. RESPEKT!



