Mike Singer: Sein Album "KARMA" ist endlich da!

Mike Singer: So wird seine "KARMA"-Tour!

"Komplett selber habe ich keinen Song geschrieben, aber ich habe bei jedem Track mitgeschrieben und sehr gute Hilfe bekommen, wie von Eko Fresh und vielen anderen Rappern und Sängern. Ich möchte selber schreiben, aber es ist eben noch ein bisschen schwer für mich. Doch ich denke, ich bin auf einem guten Weg", erklärt er uns.

Am 30. März startet seine "KARMA"-Tour. Im Interview hat er uns schon jetzt verraten, dass sich seine Fans auf etwas ganz Besonderes freuen dürfen: "Wir haben auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Bühnenbild. Ich singe live und habe auch eine Live-Band mit einem Gitarristen, einem Schlagzeuger und einem DJ. Das wird eine sehr, sehr geile Show."

it's my birthday 😍🎉 #17 | 17 Uhr auf meinem YouTube Channel! #egal Ein Beitrag geteilt von Mike Singer (@mikesinger) am 20. Jan 2017 um 4:26 Uhr

Doch das war noch längst nicht alles. In diesem Jahr gibt es noch ein krasses Highlight. Noch darf Mike nicht zu viel verraten, doch ab sofort kannst Du Dich für den "Singer Song Contest" anmelden. Am Ende dürfte für den oder die Gewinner/in ein großer Traum wahr werden. "Was auf jeden Fall krass ist, der oder die Gewinner/in wird mit mir auf einem Song zu hören sein. Außerdem bekommt er oder sie einen Plattenvertrag bei Warner Music." O-M-G! Weitere Infos folgen. . .

Alle Tourdaten, die Termine der Autogramm-Tour und viele weitere Infos findest Du hier!

Wir haben Euch vor dem Interview via Snapchat gefragt, was Ihr von Mike wissen möchtet. Hier sind Eure Antworten:

Welche Schuhgröße hast Du? - "39."

Kommst Du demnächst auch mal wieder in kleinere Städte? - "Vielleicht wird es bald eine große Überraschung geben."

Wie würde für Dich ein Leben ohne Musik aussehen? "Boah, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich wäre auf jeden Fall ein ziemlich trauriger Mensch."

Was ist Dein Lieblings-Essen? "Pizza ist schon nice. Ich mag aber auch Joghurt mit frischem Obst wie Ananas, Melone oder Apfel."

Was sind Deine Ziele für 2017? "Ich habe eigentlich gar keine konkreten Ziele. Ich lasse einfach alles auf mich zukommen. Ich möchte einfach eine geile Tour spielen und eine geile Zeit mit meinen Fans und meinem Team erleben."

Kannst Du Dir vorstellen, irgendwann Kinder zu haben? "Klar natürlich. Irgendwann auf jeden Fall."

Hast Du Kontakt zu Lukas Rieger? "Ab und zu schreiben wir, aber nicht so oft."

Wurdest Du in der Schule gemobbt? "Nein das wurde ich nie. Ich habe mich immer sehr gut mit allen verstanden. Ich bin ein sehr positiver Mensch. Karma hat für mich eine große Bedeutung. Wenn man sich mit jemandem gut versteht, dann kriegt man auch etwas Gutes von demjenigen zurück."

