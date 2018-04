Mike Singer: Qualitytime mit seinem Bruder

Mike Singer hat anstrengende Wochen hinter sich: Mit der Veröffentlichung seines neuen Albums "Deja Vu" startete er auch gleich einen Imagewechsel vom Teenie zum jungen Mann. Um Kraft für seine anstehende Tour zu sammeln, gönnte sich der Sänger nun Zeit mit seiner Familie.

Mike Singer: Familientag mit Bruder Davin

Mike Singer weiß einfach, wie man Herzen zum Schmelzen bringt! Der Sänger bezaubert seine Follower nicht nur mit seinem eigenen Lächeln: Als Familienmensch postet er auch gerne Updates mit seinen Liebsten. Jetzt zeigt sich der 18-Jährige mit seinem jüngeren Bruder Davin und seine Fans sind total begeistert davon. Kommentare wie "Ihr zwei Styler" und "Ihr seid so süß" gefolgt von ganz vielen Herzen stehen unter dem Bild der Singer-Brüder. Macht ihm sein Bruder Davin etwa bald Konkurrenz in Sachen Fans? Davin hat auf jeden Fall einen mega Cuteness-Faktor!

Mike Singer: Der Traum von Amerika

Nachdem es für Mike karrieretechnisch steil bergauf geht, hat er in einem Interview mit der "Bild" verraten, wo es für ihn demnächst hingehen soll: „Für mich ist es eine große Ehre, die große Welt von Hollywood miterleben zu dürfen. Ich habe den Plan, nach Hollywood zu ziehen, um an meinem neuen Album zu arbeiten. In den vergangenen Tagen habe ich mir schon ein paar Wohnungen angeschaut”. Ob Mike´s Familie ihn dahin begleiten wird ist noch unklar. Wir sind uns aber sicher, dass der 18-Jährige regelmäßig Besuch seiner Liebsten haben wird.