Mike Singer mit Bart: Wird er jetzt zum Hipster?

Mike Singer wird zum Hipster! In seiner Insta-Story kündigte der "Deja Vu"-Star an, dass er sich jetzt einen Bart wachsen lasse – und so könnte das aussehen:

Mike Singer lässt sich einen Bart wachsen!

Dieses Jahr im Januar ist Mike Singer 18 Jahre alt geworden und damit endlich volljährig. Auch sein aktuelles Album "Deja Vu" klingt viel erwachsener. In seinem neusten Song #BellaCiao, der am 22. Juni erscheint, wird Mike sogar auf Englisch singen. In seiner Instagram-Story kündigte der Sänger jetzt noch eine Neuigkeit an: Mike will sich einen Bart wachsen lassen! Wie das wohl aussieht? Wir haben da mal vier verschiedene Styles ausprobiert …

Bart-Style Nummer 1: Mike Singer mit Vollbart. Wir sind uns sicher, dass Mike mit Bart sicher auch sehr gut aussehen würde! Viele Fanpages sehen das genau so, sie reposten seine Story und schreiben Dinge wie: "Rasier dich bitte nie wieder" – es kommt also definitiv gut an!

Fotomontage: Mike Singer mit Vollbart BRAVO

Bart-Style Nummer 2: Vielleicht beschränkt sich der "Deja Vu"-Sänger jedoch nur auf den Schnurrbart, dann würde er beinahe aussehen wie ein französischer Chefkoch. Würde irgendwie passen, immerhin benutzt er manchmal französische Worte in seinen Songs!

Oui, ça va bien! BRAVO

Bart-Style Nummer 3: Vielleicht geht Mike jedoch eher in die Hipster Richtung? Wäre ziemlich abgefahren …

Als Hipster ist Mike kaum wiederzuerkennen! BRAVO

Bart-Style Nummer 4: Zum Schluss gibt es noch einen Mittelweg, den Mike Singer wählen könnte: Ein perfekt ausrasierter Bart, wie Buddy Summer Cem – seine Musik mag er zumindest!

#TeamSinger ist jedenfalls pro Bart! BRAVO

Das alles sind natürlich nur Fotomontagen. Wie Mike Singer nun wirklich mit Bart aussehen wird, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Dem Sänger steht einfach alles, also wird es sicher super aussehen!

