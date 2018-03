Mike Singer: "Kids' Choice Awards"-Streich mit Alex Hayes

Die "Nickelodeon Kids‘ Choice Awards 2018" in Los Angeles stehen vor der Tür – dieses Mal haben sich die Veranstalter etwas ganz Besonderes überlegt: ein Prank-Wettstreit! Natürlich darf Sänger Mike Singer da nicht fehlen ...

Mike Singer: Mittendrin statt nur dabei

Am Samstag (24. März) ist es endlich so weit: Die "Nickelodeon Kids‘ Choice Awards" (KCA) in Los Angeles finden wieder statt. Die größte Kids-Party der Welt wird am Sonntag, den 25. März um 19:00 Uhr bei Nick ausgestrahlt. Mit dabei sind Stars wie Mike Singer, Camila Cabello, Shawn Mendes und Zendaya. Das slimige Spektakel wird von keinem geringeren als WWE-Superstar John Cena moderiert. Dieses Jahr hat sich Nickelodeon etwas ganz besonderes überlegt – ein Prank-Wettstreit ....

Mike Singer: Wird er den Prank-Wettstreit gewinnen?

Im Vorfeld der großen Show in LA werden die Prank-Wettstreite ausgefochten. Vom 22. bis 23. März erleben die 15 Influencer spektakuläre Abenteuer und treten in konkurrierenden Prankster-Duos gegeneinander an. Die Fans können über die sozialen Medien für ihr Lieblingsteam abstimmen.Im Team mit Mike Singer (@mikesinger) ist der australische Influencer Alex Hayse (@alexhayess).Für das Gewinner-Duo gibt es den ultimativen Nickelodeon-Preis zu gewinnen: Jede Menge Slime!

Mike Singer: Das sind seine Konkurrenten

Folgende Talente aus der ganzen Welt treten gegen Mike in der Prank-Challenge an:

US: Brooklyn & Bailey (@brooklynandbailey)

US: Alex Stokes (@imalexstokes)

US: Alan Stokes (@imalanstokes)

US: Ben Azelart (@benazelart)

ARGENTINIEN: Alejo Igoa (@alejoigoa)

MEXIKO: Mariana Bonilla (@marianaabonilla)

SPANIEN: Alvaro Mel (@meeeeeeeeeeeeeel_)

BRASILIEN: Malena Nunes AKA Loira Noob (@loiranoob)

UK: Saffron Barker (@saffronbarker)

NIEDERLANDE: Marije Zuurveld (@marijezuzuurveld)

ITALIEN: Luciano Spinelli (@spnlnv)

FRANKREICH: Mademoiselle Gloria (@gloria_nbr)

Die "Kids' Choice Awards" kommen am 6. April 2018 nach Deutschland in den Europa-Park nach Rust. Tickets für die Show sind ab sofort über www.europapark.de und 07822-776697 erhältlich. Mike Singer ist natürlich auch in Deutschland wieder mit dabei. Die mega Show wird am 8. April um 19:00 Uhr bei Nick ausgestrahlt.