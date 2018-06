Mike Singer: Das bedeutet #bellaciao

Seit Längerem postet Mike Singer zu seinen Stories auf Instagram immer wieder #bellaciao und verrät, dass die Fans etwas Großes am Freitag (15.06.2018) zu erwarten haben. Was genau an diesem Tag passieren sollte, sagte der Sänger aber nicht. Wir verraten euch was es mit #bellaciao auf sich hat.

Mike Singer: Diese Netflix-Serie feiert er

Die Serie "Haus des Geldes" gehört zu den beliebtesten Serien der letzten Jahre. Obwohl die Serie erst 2017 erschien, ist "Haus des Geldes" laut Statistiken von Netflix die international meistgesehene "nicht-englisch-sprachige" Serie auf Netflix, was den Hype durchaus verdeutlichen dürfte. Mit der zweiten Staffel schloss die Serie die Handlungen eigentlich ab, womit die Serie theoretisch beendet sein sollte. Jedoch war der Erfolg der Serie scheinbar dermaßen groß, dass Netflix eine dritte Staffel ankündigen musste. So soll die Geschichte um den „Professor“ und seinen Komplizen 2019 weitergeführt werden. Der Song "Bella Ciao" stammt aus der beliebten Serie und symbolisiert die Freiheit.

Ein Beitrag geteilt von La Casa de papel Fanpage (@money_heist) am Jun 10, 2018 um 2:20 PDT

Mike Singer: Nach "Netflix und Chill" folgt "Bella Ciao"?

Mit "Netflix und Chill", bringen Mike Singer und Kay One musikalisch auf den Punkt, was für viele ihrer Fans vermutlich das perfekte Sommer(ferien)-Programm ist. Nun scheint es so als bringt Mike Singer seinen nächsten Hit über das Thema Netflix heraus. Mit dem #bellaciao heizen Mike und sein Manager Ossama ordentlich die Gerüchteküche an. Ossama schreibt unter in schlafendes Bild von Mike: "Die Ruhe vor dem Sturm..... Ab Freitag geht es los und ich bin Mega gespannt ob ihr das feiert, was @mikesinger unbedingt fuer Euch und fuer sich absolut EINMALIG machen will. Und er hat sich durchgesetzt weil er mir gesagt hat, das ihr das extrem feiern werdet.... ich bin sehr gespannt auf eure Reaktion #allesfuerteamsinger #bellaciao". Wir sind gespannt, ob sich am Freitag unsere Vermutungen bewahrheiten.

Ein Beitrag geteilt von Mike Singer (@mikesinger) am Mai 25, 2018 um 4:04 PDT

