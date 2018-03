Messi zum 3. Mal Vater

Lionel Messi kann sich derzeit nicht nur über seinen sportlichen Erfolg mit dem FC Barcelona freuen. Der fünfmalige Weltfußballer wurde vor kurzem zum dritten Mal Vater!

Beim argentinischen Superstar Lionel Messi läuft – wie fast immer – alles nach Plan! Mit seinem Klub FC Barcelona führt er die spanische Liga souverän an, in der Champions League steht Barca im Viertelfinale und im Copa del Rey, dem spanischen Pokal, steht am 21. April das Finale gegen den FC Sevilla an. Aber auch privat kann sich "La Pulga"nicht beschweren: Vor kurzem wurde Messi zum dritten Mal Vater. Seine Frau Antonella brachte in der Nacht von Samstag auf Sonntag "Ciro" zur Welt. Neben "Thiago" und "Mateo" der dritte Nachwuchs. Aufgrund der Geburt fehlte Messi Barca im Spiel gegen Malaga. Der Tabellenführer kam aber auch ohne den Megastar aus und siegte 2:0.