Mermaid Beauty! - So wirst du schön wie eine Meerjungfrau

Sie sind cool, stark und magisch! - Meerjungfrauen. Und eins wissen sie ganz genau: Schönheit kommt von innnen! Und genau deshalb verraten wir dir, was du von ihnen alles lernen kannst. Auf geht´s, erwecke deine Mermaid - Seele.

Sie sind anders und lieben es!

Grüne, rote, blaue Haare, crazy Schmuck und glänzende Fischschwänze – Meerjungfrauen fallen auf! Und haben null Problem damit, aus der Reihe zu tanzen, äh, schwimmen! Also, style auch du dich, wie du willst! Trag es mit Stolz und Selbst­bewusstsein! Und denk dran: Nicht den anderen muss es gefallen, sondern dir selbst!

Sie nehmen sich, was sie wollen

In alten Sagen sind Meerjungfrauen oft die Verführerinnen von Seemännern. Schüchtern? Das kennen sie nicht! Gibt es auch in deinem Leben einen Boy, der dich voll und ganz bezaubert? Dann probier dein Glück und sprich ihn an – so sind die Chancen, dass er dir ins Netz geht, gleich viel größer! ;-)

Sie sehen mit dem Herzen

Fische, Seepferdchen, Delfine – das sind die Freunde der Meerjungfrauen. Die cuten Fisch-Girls geben nichts darauf, dass ihre Cliquen-Mitglieder total anders sind als sie. Meerjung­frauen wissen, dass es nicht darauf ankommt, wie jemand aussieht – sondern, dass der Charakter stimmt! Und auch du solltest andere nicht nach ihrem Aussehen beurteilen oder ob sie sich teure Markenklamotten leisten können. Hör stattdessen immer darauf, was dein Herz dir sagt!

Sie lassen sich nicht bremsen

Sie tauchen tief, schwimmen weit – Meerjungfrauen sind mutig und schrecken vor nichts zurück! Sie haben Power im Blut, die sie auch die höchsten Wellen erklimmen lässt. Lass auch du dich nicht von den Stürmen des Lebens aufhalten! Schlechte Note? Egal! Dann machst du es das nächste Mal eben besser! Dieser eine Typ antwortet nicht auf deine Chats? Pfeif drauf! Es gibt noch andere hübsche Fische im Ozean. ;-)

Sie sind magisch

Glaubst du an Meerjungfrauen? Das solltest du, denn sie glauben an dich! Mermaids sind magisch, und ihre Welt ist unglaublich. Lass dein Leben genauso sein:

Es ist egal, was Fremde über dich denken oder dass du die Einzige bist, die an deine Träume glaubt. Verfolg deine Ziele – egal, wie verrückt sie den anderen auch erscheinen mögen.

Sie sind wild & frei

Grenzen? Die gibt’s in Ozeanen nicht! Meerjungfrauen schwimmen, wohin sie wollen. Sie lassen sich treiben und entdecken neugierig die Welt. Pläne machen? Das ist doch langweilig! Also verschwende auch du deine Zeit nicht mit Sorgen um das Morgen. Mit Grübeleien und Stress! Genieß jeden Tag. Freu dich über Kleinigkeiten und sei happy über die Dinge, die du hast!