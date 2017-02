Menderes Bagci: Schwul? Jetzt spricht der DSDS-Star Klartext!

Davon abgesehen, dass es gar keine Schande ist, homosexuell zu sein, ist es echt verrückt, jemanden direkt zu unterstellen er sei schwul, nur weil er keine Freundin hat. Aber das nur am Rande.

Menderes Bagci ist nicht schwul

Um das Rätselraten um seine Sexualität endlich zu beenden, hat sich Menderes Bagci deswegen in einem Youtube-Video jetzt offiziell zu dieser Thematik geäußert. Dort sagt der DSDS-Star klipp und klar: "Ich bin nicht schwul!"

Den Leuten, die solche Gerüchte verbreiten, hält der 32-Jährige zudem noch eine deutliche Standpauke: "Egal ob man auf Frauen oder Männer steht, man sollte jeden Menschen so respektieren, wie er ist. [...] Und hört auf, andere Leute zu ärgern, macht euch nicht über andere Leute lustig, nur damit ihr euch besser fühlt", erzählt Menderes auf seinem Youtube-Kanal. Und damit hat er absolut recht!

Menderes Bagci wurde vor allem durch seine kultigen Auftritte in den Castings von Deutschland sucht den Superstar berühmt. 2016 sicherte er sich sogar den Titel "Dschungelkönig" bei der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Ich gleichen Jahr brachte er zudem noch seine Autobiografie "Never Give Up" als Buch auf den Markt.

